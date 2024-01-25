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В пермской гимназии №7 сработала пожарная тревога

В пермской гимназии №7 сработала пожарная тревога

25 января 2024, 13:37
Фото: properm.ru
Угрозы жизни ученикам и педагогическому составу школы нет.
Сюжет
Школа

Сегодня, 25 января, в пермской гимназии №7 сработала пожарная сигнализация. Информация об этом появилась в телеграм-каналах.

Сообщение о сработке автоматической пожарной сигнализации поступило на пульт экстренных служб при проведении плановой проверки техником обслуживающей организации в 17 часов 9 минут, сообщает Министерство территориальной безопасности Пермского края. Силы и средства Главного управления МЧС России по Пермскому краю не реагировали. Угрозы жизни и здоровью работникам и учащимся нет.

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#Здоровье#Пермский край#Школа#Жизнь#Сигнализация#Экстренные службы#Учащиеся#Работники#Пермская гимназия №7#Пожарная тревога#Плановая проверка#Минтербез Прикамья#Педагогический состав#Автоматическая пожарная сигнализация#Техник#Обслуживающая организация#Министерство территориальной безопасности#Главное управление МЧС России
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