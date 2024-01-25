В пермской гимназии №7 сработала пожарная тревога

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Сегодня, 25 января, в пермской гимназии №7 сработала пожарная сигнализация. Информация об этом появилась в телеграм-каналах.
Сообщение о сработке автоматической пожарной сигнализации поступило на пульт экстренных служб при проведении плановой проверки техником обслуживающей организации в 17 часов 9 минут, сообщает Министерство территориальной безопасности Пермского края. Силы и средства Главного управления МЧС России по Пермскому краю не реагировали. Угрозы жизни и здоровью работникам и учащимся нет.