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В ПГНИУ осветили крест у часовни в память о погибших от рук Тимура Бекмансурова

В ПГНИУ осветили крест у часовни в память о погибших от рук Тимура Бекмансурова

25 января 2024, 13:44
Фото: properm.ru
Мероприятие посетил полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров.
Сюжет
ПГНИУ

Сегодня, 25 января, в ПГНИУ состоялась церемония освящения креста у храма-часовни имени Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Инициативу ранее поддержал Ученый совет и Наблюдательный совет ПГНИУ, сообщается на сайте учебного заведения. На мероприятии также присутствовал полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров.

Фото: properm.ru

Храм был построен в в память о жертвах трагедии 20 сентября 2021 года. Посещать его смогут как студенты и преподаватели, так и посетители вуза. «Образование и наука без духовно-нравственного фундамента теряют свой смысл и великое значение», — отметил ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников в своем приветственном слове.

Напомним, в 2021 году студент Тимур Бекмансуров пришел в университет с оружием. За полчаса он убил шесть человек, еще 20 человек получили пулевые ранения, а 30 — различные травмы, когда пытались сбежать от убийцы.

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