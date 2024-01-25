В ПГНИУ осветили крест у часовни в память о погибших от рук Тимура Бекмансурова

Храм был построен в в память о жертвах трагедии 20 сентября 2021 года. Посещать его смогут как студенты и преподаватели, так и посетители вуза. «Образование и наука без духовно-нравственного фундамента теряют свой смысл и великое значение», — отметил ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников в своем приветственном слове.