В России в 2024 году повысят МРОТ

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
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Updated Сегодня, 17:00
По словам президента, размер МРОТ будет значительно повышен уже с этого года. Это изменение затронет все выплаты, включая социальные пособия. Важно отметить, что за последние годы реальные доходы граждан и уровень зарплаты в России выросли, пишет 360tv.ru.
С начала января МРОТ был проиндексирован на 18,5% и составляет 19 242 рубля. Соотношение МРОТ к медианной зарплате с 2025 года будет не менее 48%, что является повышением по сравнению с предыдущими годами, когда этот показатель был на уровне 42%.