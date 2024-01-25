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В России в 2024 году повысят МРОТ

25 января 2024, 16:57
В 2024 году в России планируется повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщил президент Владимир Путин на встрече с учащимися вузов в Калининградской области.

По словам президента, размер МРОТ будет значительно повышен уже с этого года. Это изменение затронет все выплаты, включая социальные пособия. Важно отметить, что за последние годы реальные доходы граждан и уровень зарплаты в России выросли, пишет 360tv.ru.

С начала января МРОТ был проиндексирован на 18,5% и составляет 19 242 рубля. Соотношение МРОТ к медианной зарплате с 2025 года будет не менее 48%, что является повышением по сравнению с предыдущими годами, когда этот показатель был на уровне 42%.

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