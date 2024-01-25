В Турции зафиксировали землетрясение на юго-востоке страны

Толчки были зафиксированы в четверг в 16:04 по местному времени, а эпицентр находился в районе города Батталгази. Очаг землетрясения залегал на глубине 13,9 километра. После происшествия AFAD и власти Турции начали координировать меры оценки возможных повреждений и оказания помощи пострадавшим. Пока нет детальной информации о разрушениях или жертвах, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».