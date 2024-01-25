properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:45

Published Сегодня, 16:45

Modified Сегодня, 16:46

Updated Сегодня, 16:46

В Турции зафиксировали землетрясение на юго-востоке страны

25 января 2024, 16:45
В сегодняшнем сообщении управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) говорится о сильном землетрясении с магнитудой 5,2, которое произошло на юго-востоке Турции в провинции Малатья.

Толчки были зафиксированы в четверг в 16:04 по местному времени, а эпицентр находился в районе города Батталгази. Очаг землетрясения залегал на глубине 13,9 километра. После происшествия AFAD и власти Турции начали координировать меры оценки возможных повреждений и оказания помощи пострадавшим. Пока нет детальной информации о разрушениях или жертвах, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Местные власти призывают граждан быть осторожными и следить за официальными источниками информации для получения обновленных инструкций. Экстренные службы и спасатели также готовы оперативно реагировать на любые потенциальные чрезвычайные ситуации.

Подпишитесь
По делу о взятке в 7 миллионов бывшему пермяку в Иркутске обвиняют трех человек
Сегодня, 12:08
В Перми скончался 28-летний начальник правления муниципальных закупок
Сегодня, 13:08
Новый мэр Перми сменил почти всю команду. Кто ушел, кто пришел?
Сегодня, 02:00
Дизайн проект для визит-центра в Черняевском лесу создаст поставщик копий АК-47
Сегодня, 12:12
В Перми на выходные закроют часть улицы Попова. Причина
Сегодня, 11:01
Бывшего министра ДНР Игоря Стрелкова отправили в колонию за призывы к экстремизму
Сегодня, 11:29