Власти Перми ищут за 225 млн рублей инвестора для застройки микрорайона ДКЖ

Согласно проекту, на территории планируется строительство жилых домов различной этажности, а также торговых и социальных объектов. Площадь участка составляет 25.29 га и включает в себя 105 объектов недвижимости. Среди них три аварийных многоквартирных дома (МКД), 10 нежилых зданий, три частных дома, объекты транспортной и коммунальной инфраструктур. Запланирован снос 12 расселенных МКД. Кроме того, будут ликвидированы два здания ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», находящихся в федеральной собственности.