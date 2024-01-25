Власти Перми ищут за 225 млн рублей инвестора для застройки микрорайона ДКЖ

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В Перми до конца марта состоятся торги на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки в микрорайоне ДКЖ. Начальная цена лота — 225,7 млн рублей, шаг аукциона — 9 млн рублей (4%). Торги пройдут в электронном формате. Информация об этом появилась в приказе Минстроя Прикамья от 22 января.
Согласно проекту, на территории планируется строительство жилых домов различной этажности, а также торговых и социальных объектов. Площадь участка составляет 25.29 га и включает в себя 105 объектов недвижимости. Среди них три аварийных многоквартирных дома (МКД), 10 нежилых зданий, три частных дома, объекты транспортной и коммунальной инфраструктур. Запланирован снос 12 расселенных МКД. Кроме того, будут ликвидированы два здания ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», находящихся в федеральной собственности.
В декабре прошлого года министерство утвердило границы участка, предусмотренного по КРТ. На данный момент на участке несколько девелоперов возводят жилые комплексы и многофункциональную спортивную арену.