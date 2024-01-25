Власти показали, как прощались с 51-летним рядовым из Пермского края, убитым на СВО

Во время специальной военной операции был убит 51-летний рядовой Эльмарт Илькаев. Он родился 8 марта 1972 года в деревне Аклуши Бардымского района. В зону СВО отправился в августе 2023 года. Он служил старшим оператором отделений огневой поддержки штурмового взвода.