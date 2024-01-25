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В Пермском крае простились с 51-летним рядовым, погибшим в СВО

Власти показали, как прощались с 51-летним рядовым из Пермского края, убитым на СВО

25 января 2024, 04:21
Фото: vk.com/bardymskiy_rayon159 / 1MI

В Пермском крае простились с 51-летним рядовым, погибшим в СВО

Мужчины не стало еще 1 декабря.

Во время специальной военной операции был убит 51-летний рядовой Эльмарт Илькаев. Он родился 8 марта 1972 года в деревне Аклуши Бардымского района. В зону СВО отправился в августе 2023 года. Он служил старшим оператором отделений огневой поддержки штурмового взвода.

Военный был убит 1 декабря, у него остались мать и братья. Церемония прощания прошла 24 января в здании Алкушинского сельского клуба. В ней участвовали чиновники администрации Бардымского округа, районного военкомата, депутаты, ветераны, а также родные участника СВО.

Фото: vk.com/bardymskiy_rayon159
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#Военная операция на Украине#Пермь
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