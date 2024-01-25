Власти показали, как прощались с 51-летним рядовым из Пермского края, убитым на СВО

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
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Updated Сегодня, 04:23
Во время специальной военной операции был убит 51-летний рядовой Эльмарт Илькаев. Он родился 8 марта 1972 года в деревне Аклуши Бардымского района. В зону СВО отправился в августе 2023 года. Он служил старшим оператором отделений огневой поддержки штурмового взвода.
Военный был убит 1 декабря, у него остались мать и братья. Церемония прощания прошла 24 января в здании Алкушинского сельского клуба. В ней участвовали чиновники администрации Бардымского округа, районного военкомата, депутаты, ветераны, а также родные участника СВО.