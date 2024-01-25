properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:09

Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

Выходец Нидерландов займется производством коровьего молока в Прикамье

Выходец Нидерландов займется производством коровьего молока в Прикамье

25 января 2024, 06:09
Фото: Midjourney
Иностранец является официальным российским представителем The Semex Alliance — мирового лидера в области генетики крупного рогатого скота.

Гражданин Нидерландов Тер Хаар Маартен Корнелис займется производством молока в Прикамье. Голландец вместе со своими бизнес-партнерами 27 декабря 2023 года зарегистрировал в Пермском крае компанию «Юстем», профилем которой является производство сырого коровьего молока. Уставный капитал предприятия — 5 млн рублей, 49% которого принадлежит Корнелису, сообщает «Ъ-Прикамье».

Остальная часть уставного капитала числится за Татьяной Узловской (49%), Юлией Тарантиной (6%) и Еленой Добрянской (6%). Последняя возглавляет ООО «Юстем». Уроженец Нидерландов ведет бизнес в Пермском крае с 2021 года, с момента учреждения в селе Култаево компании, предоставляющего услуги животноводства. С мая прошлого года Тер Хаар Маартен Корнелис занимался бизнесом в сфере оптовой торговли машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства.

Кроме того, иностранец является официальным представителем в России канадской компании The Semex Alliance — мирового лидера в области генетики крупного рогатого скота.

Читайте также:
С начала года доходы предприятий Прикамья упали почти на 40%Филиал «ПМУ» реализовал инвестпроект по внедрению MES-системы
#Сельское хозяйство#Торговля#Молоко#Прикамье#Нидерланды#Генетика#Животноводство#Юрлицо#The Semex Alliance
Подпишитесь
Новый мэр Перми сменил почти всю команду. Кто ушел, кто пришел?
Сегодня, 02:00
Организаторы схемы с кредитами в пермском автосалоне «Империя Авто» ударились в бега
Сегодня, 04:00
Студенты-целевики медицинских вузов Прикамья будут получать повышенные стипендии
Сегодня, 03:41
Пермский аэропорт отчитался о рекордном пассажиропотоке в 2023 году
Сегодня, 03:05
Татьяна Чуксина может стать полноценным главой минэкономразвития Прикамья
Вчера, 14:22
Пермские баскетболисты побеждают гостей из Саратова и закрепляются в зоне плей-офф
Вчера, 16:34