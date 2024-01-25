Выходец Нидерландов займется производством коровьего молока в Прикамье

Остальная часть уставного капитала числится за Татьяной Узловской (49%), Юлией Тарантиной (6%) и Еленой Добрянской (6%). Последняя возглавляет ООО «Юстем». Уроженец Нидерландов ведет бизнес в Пермском крае с 2021 года, с момента учреждения в селе Култаево компании, предоставляющего услуги животноводства. С мая прошлого года Тер Хаар Маартен Корнелис занимался бизнесом в сфере оптовой торговли машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства.