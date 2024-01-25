Выходец Нидерландов займется производством коровьего молока в Прикамье

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Гражданин Нидерландов Тер Хаар Маартен Корнелис займется производством молока в Прикамье. Голландец вместе со своими бизнес-партнерами 27 декабря 2023 года зарегистрировал в Пермском крае компанию «Юстем», профилем которой является производство сырого коровьего молока. Уставный капитал предприятия — 5 млн рублей, 49% которого принадлежит Корнелису, сообщает «Ъ-Прикамье».
Остальная часть уставного капитала числится за Татьяной Узловской (49%), Юлией Тарантиной (6%) и Еленой Добрянской (6%). Последняя возглавляет ООО «Юстем». Уроженец Нидерландов ведет бизнес в Пермском крае с 2021 года, с момента учреждения в селе Култаево компании, предоставляющего услуги животноводства. С мая прошлого года Тер Хаар Маартен Корнелис занимался бизнесом в сфере оптовой торговли машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства.
Кроме того, иностранец является официальным представителем в России канадской компании The Semex Alliance — мирового лидера в области генетики крупного рогатого скота.