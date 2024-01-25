Вынесен приговор руководству компании — крупного поставщика лекарств в Прикамье

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Измайловский районный суд города Москвы провозгласил приговор экс-главе Пензенской области и другим фигурантам дела о коррупции в фармотрасли. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Москвы.
Среди осуждённых — собственник и менеджмент крупного поставщика минздрава Пермского края до 2021 года: Борис Шпигель, его супруга Евгения, директор ОАО «Фармация» Антон Колосков. Также осуждены экс-глава Пензенской области Иван Белозерцев и посредники дачи взяток.
В частности, руководитель ОАО «Фармация» и ООО «Биотек» Борис Шпигель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки), назначено наказание в виде 11 лет колонии строгого режима и штрафом более 450 млн. рублей.
В прошлом компания «БИОТЭК» поставила министерству здравоохранения Пермского края препараты на 460 млн рублей. Всего с минздравом было подписано шесть госконтрактов, четыре из них были заключены в 2020 году. В 2021 году начал исполняться самый крупный из всех — на 159 млн 754 тыс рублей. Во всех случаях компания была единственным участником закупок. Всего за 2011–2021 годы «БИОТЭК» получил госконтракты на 111 млрд рублей, основной его заказчик — Минздрав России.
В значительной части компания осужденного сегодня Бориса Шпигеля и его супруги Евгении поставляла в Прикамье препарат «Экулизумаб», применяемый в том числе в трансплантологии и для комплексного лечения пациентов с онкологическими заболеваниями во время проведения химиотерапии. На его поставку было заключено четыре контракта на 400 млн рублей.
Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», всего в 2019–2021 году с медучреждениями в Пермском крае «БИОТЭК» заключил 93 госконтракта. В числе госзаказчиков выступают Пермская краевая клиническая больница, Добрянская ЦРБ, детская больница им. П. Пичугина и другие. Основным конкурентом «БИОТЭКа» — в 36 пересечениях на аукционах, проводимых клиниками в Пермском крае — является АО «Пермфармация», здесь госконтракты чаще всего были получены пермской компанией.
Помимо этого в 2020 году два госконтракта минздрав Пермского края заключил с АО «Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьютерская компания „БИОТЭК“ — фирмой-учредителем одноименного общества. Поставлялись противоопухолевые препараты темозоломид и дазатинид, на общую сумму в 2,5 млн рублей. Эта компания является учредителем двух обществ — российского „БИОТЭКа“ и компании „Пик фармация“ из Киргизстана.