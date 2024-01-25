Вынесен приговор руководству компании — крупного поставщика лекарств в Прикамье

В прошлом компания «БИОТЭК» поставила министерству здравоохранения Пермского края препараты на 460 млн рублей. Всего с минздравом было подписано шесть госконтрактов, четыре из них были заключены в 2020 году. В 2021 году начал исполняться самый крупный из всех — на 159 млн 754 тыс рублей. Во всех случаях компания была единственным участником закупок. Всего за 2011–2021 годы «БИОТЭК» получил госконтракты на 111 млрд рублей, основной его заказчик — Минздрав России.