Выносили двери, ванные и батареи. В Перми обнесли дом, из которого эвакуировали людей

Неизвестные сняли двери и батареи в доме на Куйбышева, 68. 76 человек из дома эвакуировали в октябре 2023 года из-за угрозы обрушения, был введен режим чрезвычайной ситуации. По словам читательницы Properm.ru, некоторые собственники вывезли свое имущество еще тогда, однако часть вещей остались в квартирах. Здание находилось под охраной, однако в январе охрана пропала. Забор, которым ограждено здание, разрушен.