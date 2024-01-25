Выносили двери, ванные и батареи. В Перми обнесли дом, из которого эвакуировали людей

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Неизвестные сняли двери и батареи в доме на Куйбышева, 68. 76 человек из дома эвакуировали в октябре 2023 года из-за угрозы обрушения, был введен режим чрезвычайной ситуации. По словам читательницы Properm.ru, некоторые собственники вывезли свое имущество еще тогда, однако часть вещей остались в квартирах. Здание находилось под охраной, однако в январе охрана пропала. Забор, которым ограждено здание, разрушен.
24 января жильцы дома увидели, что мародеры скидывают через окна двери, батареи и ванны. Пермяки предполагают, что злоумышленники забрались в дом по пожарной лестнице через окно. При этом для вывоза имущества был нанят курьер. Сейчас пермяки пишут заявление в полицию. Само отделение находится рядом на улице Куйбышева, 64.
В распоряжение Properm.ru попал ответ из администрации Свердловского района Перми. Чиновники сообщали, что забрать окна, двери и радиаторы из жилья собственникам нельзя. Это может повлиять на износ дома и нарушить устойчивость здания.