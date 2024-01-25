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Published Сегодня, 07:29

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В Перми обнесли дом, из которого эвакуировали людей

Выносили двери, ванные и батареи. В Перми обнесли дом, из которого эвакуировали людей

25 января 2024, 07:29
Фото: предоставлено Properm.ru

В Перми обнесли дом, из которого эвакуировали людей

Преступники не успели забрать имущество, их спугнули жильцы, которые проходили мимо.

Неизвестные сняли двери и батареи в доме на Куйбышева, 68. 76 человек из дома эвакуировали в октябре 2023 года из-за угрозы обрушения, был введен режим чрезвычайной ситуации. По словам читательницы Properm.ru, некоторые собственники вывезли свое имущество еще тогда, однако часть вещей остались в квартирах. Здание находилось под охраной, однако в январе охрана пропала. Забор, которым ограждено здание, разрушен.

24 января жильцы дома увидели, что мародеры скидывают через окна двери, батареи и ванны. Пермяки предполагают, что злоумышленники забрались в дом по пожарной лестнице через окно. При этом для вывоза имущества был нанят курьер. Сейчас пермяки пишут заявление в полицию. Само отделение находится рядом на улице Куйбышева, 64.

В распоряжение Properm.ru попал ответ из администрации Свердловского района Перми. Чиновники сообщали, что забрать окна, двери и радиаторы из жилья собственникам нельзя. Это может повлиять на износ дома и нарушить устойчивость здания.

Дверь в подъезд заблокированаДверь в подъезд заблокирована
Забор вокруг дома сломанЗабор вокруг дома сломан
Дверь в подъезд заблокирована
Фото: предоставлено Properm.ru
#Недвижимость#Коммунальный рай#Аварийное жилье#Пермь#Кража#Эвакуация#Жилье
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