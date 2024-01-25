Жителю Чусового вынесен приговор за двойное убийство 25-летней давности

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Чусовской городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Чусового. Мужчина признан виновным в двойном убийстве.
В 1998 году осужденный из огнестрельного оружия убил двух знакомых. Труп одного потерпевшего спрятал в автомобиле в гараже, а второго — закопал в лесу.
Мужчина признан виновным по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (в ред. Федерального закона от 25.06.1998 № 92-ФЗ) (убийство двух лиц).
Суд приговорил подсудимого к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также удовлетворил заявленный потерпевшей стороной требования о компенсации морального вреда на сумму 5 млн рублей.