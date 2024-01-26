Бастрыкин ожидает доклада о предоставлении некачественного жилья сиротам Прикамья

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о предоставлении сиротам некачественного жилья в Прикамье. В сети появилась информация, что в поселке Гайны сиротам в многоквартирном доме было предоставлено жилье, не отвечающее требованиям противопожарной безопасности, передает СУ СК по Пермскому краю в телеграм-канале.
По сообщению ведомства, здание лишено дымовых каналов печного отопления, а также источников пожарного водоснабжения. Оборудование сооружения не снабжено заводской маркировкой и выполнено из материалов, не имеющих теплоизоляции и огнестойкости.
Следственными органами начата процессуальная проверка. Бастрыкин поручил представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки руководителю СУ СК Прикамья Денису Головкину.