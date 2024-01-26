Бастрыкин ожидает доклада о предоставлении некачественного жилья сиротам Прикамья

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о предоставлении сиротам некачественного жилья в Прикамье. В сети появилась информация, что в поселке Гайны сиротам в многоквартирном доме было предоставлено жилье, не отвечающее требованиям противопожарной безопасности, передает СУ СК по Пермскому краю в телеграм-канале.