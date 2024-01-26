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Published Сегодня, 13:08

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Updated Сегодня, 13:10

Бастрыкин ожидает доклада о предоставлении некачественного жилья сиротам Прикамья

Бастрыкин ожидает доклада о предоставлении некачественного жилья сиротам Прикамья

26 января 2024, 13:08
Фото: Midjourney
Сиротам было предоставлено жилье, несоответствующее требованиям противопожарной безопасности.

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о предоставлении сиротам некачественного жилья в Прикамье. В сети появилась информация, что в поселке Гайны сиротам в многоквартирном доме было предоставлено жилье, не отвечающее требованиям противопожарной безопасности, передает СУ СК по Пермскому краю в телеграм-канале.

По сообщению ведомства, здание лишено дымовых каналов печного отопления, а также источников пожарного водоснабжения. Оборудование сооружения не снабжено заводской маркировкой и выполнено из материалов, не имеющих теплоизоляции и огнестойкости.

Следственными органами начата процессуальная проверка. Бастрыкин поручил представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки руководителю СУ СК Прикамья Денису Головкину.

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#Пермский край#Бастрыкин#Россия#Следственный комитет#Сироты#Проверка#Прикамье#Доклад#Предоставление жилья#Денис Головкин
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