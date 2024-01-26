Бухгалтер компании по ремонту домов в Краснокамске присвоила более 800 тысяч рублей

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Published Сегодня, 08:43
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В Краснокамске сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю и их коллеги из отдела МВД России по Краснокамскому городскому округу. В отношении 73-летней местной жительницы возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), они объединены в одно производство.
Во время оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что женщина работала бухгалтером и по совместительству кассиром организации по обслуживанию и ремонту многоквартирных домов. Как сообщил источник Properm.ru, речь идет об ООО «Март». В период с мая 2014 по октябрь 2015 года и с мая 2017 по август 2020 года злоумышленница совершила хищение. Пользуясь служебным положением, она несколько раз включала в авансовые отчеты чеки на покупку расходных материалов. Таким образом, женщина причинила ущерб организации в размере более 800 тыс. рублей.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, подозреваемая созналась в хищениях средств. Она пояснила, что в момент совершения преступлений была в трудном финансовом положении и нуждалась в деньгах. Ведется расследование уголовного дела, полиция проверяет женщину на причастность к аналогичным преступлениям.
По данным сервиса Rusprofile, ООО «Март» находится в процессе ликвидации с 8 ноября прошлого года. Директором организации является Сергей Трегубов, она зарегистрирована 5 февраля 2004 года. Основным видом деятельности компании указан сбор и обработка сточных вод, а одним из дополнительных — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.