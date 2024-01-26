Бухгалтер компании по ремонту домов в Краснокамске присвоила более 800 тысяч рублей

Во время оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что женщина работала бухгалтером и по совместительству кассиром организации по обслуживанию и ремонту многоквартирных домов. Как сообщил источник Properm.ru, речь идет об ООО «Март». В период с мая 2014 по октябрь 2015 года и с мая 2017 по август 2020 года злоумышленница совершила хищение. Пользуясь служебным положением, она несколько раз включала в авансовые отчеты чеки на покупку расходных материалов. Таким образом, женщина причинила ущерб организации в размере более 800 тыс. рублей.