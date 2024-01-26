Как в «Пункте назначения». В Перми из большегруза на ходу выпали металлические трубы

В ГИБДД Перми Properm.ru уточнили, что авария произошла в 10:20. По ул. Светлогорская со стороны автодороги М7-Волга в направлении ул. Якутская двигался автомобиль Freightliner с полуприцепом Schmitz. Дорожно-транспортное происшествие с падением груза случилось в районе дома № 23 по ул. Семафорная. Автомобиль находился под управлением водителя 1977 года рождения.