properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

Как в «Пункте назначения». В Перми из большегруза на ходу выпали металлические трубы

Как в «Пункте назначения». В Перми из большегруза на ходу выпали металлические трубы

26 января 2024, 08:09
Фото: properm.ru
Пострадали несколько автомобилей.
Сюжет
Дтп

Сегодня, 26 января, на Западном обходе Перми из большегруза выкатились огромные металлические трубы, сообщает сообщество «Пермь Активная» во ВКонтакте. В телеграм-каналах ДТП сравнили с сценой фильма «Пункт назначения 2», правда, в ней из машины выпали бревна.

Фото: Сцена из фильма «Пункт назначения 2».

В ГИБДД Перми Properm.ru уточнили, что авария произошла в 10:20. По ул. Светлогорская со стороны автодороги М7-Волга в направлении ул. Якутская двигался автомобиль Freightliner с полуприцепом Schmitz. Дорожно-транспортное происшествие с падением груза случилось в районе дома № 23 по ул. Семафорная. Автомобиль находился под управлением водителя 1977 года рождения.

В результате аварии пострадавших нет, автомобили Toyota Corolla, Mercedes и LADA Granta получили механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка.

Читайте также:
Пермячка отсудила у водителя машины, в которой пострадала в аварии, полмиллиона В Прикамье осудили пьяного водителя, который сбежал с места смертельной аварии Директор одного учебного центра Перми обвиняется в получении взятки
#Дтп#Пермь#Авария#Гибдд#Западный обход#Бревна#Пункт назначения#Хоррор-франшиза#Большегруз
Подпишитесь
Назначен новый руководитель управления, которое защищает пермских чиновников в судах
Сегодня, 07:32
В мэрии Перми высказались о мародерстве в аварийном доме на Куйбышева
Сегодня, 09:20
В Москве скончался бывший епископ Пермский и Соликамский Иринарх
Сегодня, 09:01
Пермские власти ищут компанию для уничтожения техники Apple и Samsung
Сегодня, 06:22
Переход через Попова в Перми может появиться уже в следующем году
Сегодня, 09:17
В кадре с Гретой Гарбо. 10 актеров, неожиданно связанных с Пермью
Сегодня, 06:16