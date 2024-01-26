Как в «Пункте назначения». В Перми из большегруза на ходу выпали металлические трубы

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
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Updated Сегодня, 08:34
Сегодня, 26 января, на Западном обходе Перми из большегруза выкатились огромные металлические трубы, сообщает сообщество «Пермь Активная» во ВКонтакте. В телеграм-каналах ДТП сравнили с сценой фильма «Пункт назначения 2», правда, в ней из машины выпали бревна.
В ГИБДД Перми Properm.ru уточнили, что авария произошла в 10:20. По ул. Светлогорская со стороны автодороги М7-Волга в направлении ул. Якутская двигался автомобиль Freightliner с полуприцепом Schmitz. Дорожно-транспортное происшествие с падением груза случилось в районе дома № 23 по ул. Семафорная. Автомобиль находился под управлением водителя 1977 года рождения.
В результате аварии пострадавших нет, автомобили Toyota Corolla, Mercedes и LADA Granta получили механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка.