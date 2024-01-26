Когда в Пермском крае потеплеет? Отвечают синоптики

Posted Сегодня, 03:07
Published Сегодня, 03:07
Modified Сегодня, 03:09
Updated Сегодня, 03:09
Синоптики дали прогноз о потеплении в Пермском крае. По данным специалистов ГИС-центра ПГНИУ, до 29 января включительно температура будет на уровне близкой климатической норме, днем температура ожидается около -10˚. Ветер будет слабым, а в выходные он может вовсе пропасть. При этом ночью при прояснениях возможно похолодание до -20˚.
Погода изменится уже с 30 января — на северо-запад Европейской России выйдет глубокий циклон. Он повлияет на погоду и в Пермском крае — начнутся умеренные снегопады, усилится ветер, потеплеет.