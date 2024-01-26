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Posted Сегодня, 03:07

Published Сегодня, 03:07

Modified Сегодня, 03:09

Updated Сегодня, 03:09

Синоптики рассказали, когда начнется потепление в Пермском крае

Когда в Пермском крае потеплеет? Отвечают синоптики

26 января 2024, 03:07
Фото: properm.ru

Синоптики рассказали, когда начнется потепление в Пермском крае

На увеличение температуры можно рассчитывать со следующей недели.

Синоптики дали прогноз о потеплении в Пермском крае. По данным специалистов ГИС-центра ПГНИУ, до 29 января включительно температура будет на уровне близкой климатической норме, днем температура ожидается около -10˚. Ветер будет слабым, а в выходные он может вовсе пропасть. При этом ночью при прояснениях возможно похолодание до -20˚.

Погода изменится уже с 30 января — на северо-запад Европейской России выйдет глубокий циклон. Он повлияет на погоду и в Пермском крае — начнутся умеренные снегопады, усилится ветер, потеплеет.

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#Пермь#Погода#Зима
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