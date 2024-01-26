Кондитерская фабрика «Пермская» начала поставлять шоколад в Китай

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Кондитерская фабрика «Пермская» отгрузила первые партии шоколада в Китай. Об этом сообщает пресс-служба краевого минэка.
На сегодняшний день в КНР отгрузили три контейнера продукции фабрики — традиционных конфет и вафельной продукции.
«Большой интерес у китайской стороны сегодня вызывают конфеты „Мономах“, а также линейка бренда „Правильные сладости“. Готовим перевод упаковки на язык потребителя, чтобы приступить к поставкам», — говорят на предприятии.
Согласно договорам о поставках, «Пермская» планирует поставлять в Китай ежегодно около 200 тонн продукции.