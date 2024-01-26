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Posted Сегодня, 14:58

Published Сегодня, 14:58

Modified Сегодня, 15:31

Updated Сегодня, 15:31

Кондитерская фабрика «Пермская» начала поставлять шоколад в Китай

Кондитерская фабрика «Пермская» начала поставлять шоколад в Китай

26 января 2024, 14:58
Фото: 1MI
На сегодня в КНР отправлено три контейнера с продукцией пермских кондитеров

Кондитерская фабрика «Пермская» отгрузила первые партии шоколада в Китай. Об этом сообщает пресс-служба краевого минэка.

На сегодняшний день в КНР отгрузили три контейнера продукции фабрики — традиционных конфет и вафельной продукции.

«Большой интерес у китайской стороны сегодня вызывают конфеты „Мономах“, а также линейка бренда „Правильные сладости“. Готовим перевод упаковки на язык потребителя, чтобы приступить к поставкам», — говорят на предприятии.

Согласно договорам о поставках, «Пермская» планирует поставлять в Китай ежегодно около 200 тонн продукции.

#Экономика#Экспорт#Китай#Кондитерские изделия#Кондитеры
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