Молодежь филиала «ПМУ» наметила планы на 2024 год

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
В филиале «ПМУ» прошло собрание Совета молодежи предприятия. Лидер молодежной организации — специалист отдела социального развития предприятия Галина Крапивина — рассказала молодым сотрудникам о планах Совета на 2024 год.
Приоритетными станут активности для быстрой адаптации новых сотрудников: мероприятия на сплочение коллектива, интеллектуальный квиз, тематический сплав, участие в экстремальных забегах. Молодежь предприятия также примет участие в традиционных корпоративных праздниках: Дне химика, спортивно-творческом фестивале «Уральские зори», в Новом году.
Большое внимание будет уделено волонтерской работе. Молодые сотрудники планируют провести квиз для ветеранов «ПМУ», организовать выезды в приют для животных и в дом престарелых.
Члены Совета молодежи предприятия продолжат активно взаимодействовать с подшефными учебными заведениями — школой №132, Пермским химико-технологическим техникумом и Краевым индустриальным техникумом. В 2024 году там пройдут «Дни Уралхима», где студенты познакомятся с компанией и востребованными профессиями. Кроме того, совместно со школой и техникумами молодые сотрудники «ПМУ» проведут ряд экологических, благотворительных и спортивных мероприятий.
Галина Крапивина, руководитель Совета молодежи, специалист отдела социального развития филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в городе Перми:
— С каждым годом молодых сотрудников на предприятии становится все больше. Именно Совет молодежи помогает знакомиться с коллегами и проявлять себя. Главное быть активным и не бояться заявить о себе.