Молодежь филиала «ПМУ» наметила планы на 2024 год

Члены Совета молодежи предприятия продолжат активно взаимодействовать с подшефными учебными заведениями — школой №132, Пермским химико-технологическим техникумом и Краевым индустриальным техникумом. В 2024 году там пройдут «Дни Уралхима», где студенты познакомятся с компанией и востребованными профессиями. Кроме того, совместно со школой и техникумами молодые сотрудники «ПМУ» проведут ряд экологических, благотворительных и спортивных мероприятий.