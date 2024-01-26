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Updated Сегодня, 12:24

Молодежь филиала «ПМУ» наметила планы на 2024 год

Молодежь филиала «ПМУ» наметила планы на 2024 год

26 января 2024, 12:22
Фото: пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“»
Совет молодежи регулярно организует благотворительные, экологические и спортивные мероприятия для сотрудников.

В филиале «ПМУ» прошло собрание Совета молодежи предприятия. Лидер молодежной организации — специалист отдела социального развития предприятия Галина Крапивина — рассказала молодым сотрудникам о планах Совета на 2024 год.

Приоритетными станут активности для быстрой адаптации новых сотрудников: мероприятия на сплочение коллектива, интеллектуальный квиз, тематический сплав, участие в экстремальных забегах. Молодежь предприятия также примет участие в традиционных корпоративных праздниках: Дне химика, спортивно-творческом фестивале «Уральские зори», в Новом году.

Большое внимание будет уделено волонтерской работе. Молодые сотрудники планируют провести квиз для ветеранов «ПМУ», организовать выезды в приют для животных и в дом престарелых.

Члены Совета молодежи предприятия продолжат активно взаимодействовать с подшефными учебными заведениями — школой №132, Пермским химико-технологическим техникумом и Краевым индустриальным техникумом. В 2024 году там пройдут «Дни Уралхима», где студенты познакомятся с компанией и востребованными профессиями. Кроме того, совместно со школой и техникумами молодые сотрудники «ПМУ» проведут ряд экологических, благотворительных и спортивных мероприятий.

Фото: пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“»

Галина Крапивина, руководитель Совета молодежи, специалист отдела социального развития филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в городе Перми:

— С каждым годом молодых сотрудников на предприятии становится все больше. Именно Совет молодежи помогает знакомиться с коллегами и проявлять себя. Главное быть активным и не бояться заявить о себе.
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