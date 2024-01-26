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Published Сегодня, 04:44

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Updated Сегодня, 04:51

Критикующий СВО пермский депутат Сергей Медведев хочет вернуться в РФ

«Моя жизнь в России». Критикующий СВО пермский депутат хочет вернуться в РФ

26 января 2024, 04:44
Фото: соцсети депутата

Критикующий СВО пермский депутат Сергей Медведев хочет вернуться в РФ

Сергей Медведев покинул Россию 13 января.

Бывший депутат гордумы Перми Сергей Медведев заявил о желании вернуться в Россию, если против него не будет заведено уголовное дело за высказывания против СВО.

«Окончательно уезжать из России я не собираюсь, у меня нет никаких планов на эмиграцию, в зависимости от обстоятельств постараюсь вернуться как можно быстрее. Я не знаю, чем я здесь буду заниматься, моя жизнь в России», — пояснил Медведев в интервью проекту «Пермь 36,6».

Из РФ он уехал, чтобы перестраховаться. При этом Медведев якобы был в полиции, где ему сообщили, что никаких дел против него не заведено. Он планирует продолжить заниматься политикой, Медведев отметил, что его якобы приглашали принять участие в съезде уехавших из РФ депутатов.

23 января после того, как у Сергея Медведева забрали мандат, он говорил, что ему есть куда уехать, в отличие от тех, кто поддерживает власть: «Я могу в любую точку мира уехать, сейчас я в Грузии нахожусь. Захочу — уеду в Европу или в Америку».

Сергей Медведев покинул РФ 13 января на фоне распространения в социальных сетях его поста с критикой СВО и президента. При этом он не перестал выступать с подобными сообщениями в социальных сетях, а создал Telegram-канал, где продолжает критиковать СВО.

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#Военная операция на Украине#Протест#Пермь#Слуги народа#Сергей Медведев
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