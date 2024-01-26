«Моя жизнь в России». Критикующий СВО пермский депутат хочет вернуться в РФ

23 января после того, как у Сергея Медведева забрали мандат, он говорил, что ему есть куда уехать, в отличие от тех, кто поддерживает власть: «Я могу в любую точку мира уехать, сейчас я в Грузии нахожусь. Захочу — уеду в Европу или в Америку».