«Моя жизнь в России». Критикующий СВО пермский депутат хочет вернуться в РФ

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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Updated Сегодня, 04:51
Бывший депутат гордумы Перми Сергей Медведев заявил о желании вернуться в Россию, если против него не будет заведено уголовное дело за высказывания против СВО.
«Окончательно уезжать из России я не собираюсь, у меня нет никаких планов на эмиграцию, в зависимости от обстоятельств постараюсь вернуться как можно быстрее. Я не знаю, чем я здесь буду заниматься, моя жизнь в России», — пояснил Медведев в интервью проекту «Пермь 36,6».
Из РФ он уехал, чтобы перестраховаться. При этом Медведев якобы был в полиции, где ему сообщили, что никаких дел против него не заведено. Он планирует продолжить заниматься политикой, Медведев отметил, что его якобы приглашали принять участие в съезде уехавших из РФ депутатов.
23 января после того, как у Сергея Медведева забрали мандат, он говорил, что ему есть куда уехать, в отличие от тех, кто поддерживает власть: «Я могу в любую точку мира уехать, сейчас я в Грузии нахожусь. Захочу — уеду в Европу или в Америку».
Сергей Медведев покинул РФ 13 января на фоне распространения в социальных сетях его поста с критикой СВО и президента. При этом он не перестал выступать с подобными сообщениями в социальных сетях, а создал Telegram-канал, где продолжает критиковать СВО.