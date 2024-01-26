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Правовое управление администрации Перми возглавит Нина Кирсань с 29 января

Назначен новый руководитель управления, которое защищает пермских чиновников в судах

26 января 2024, 07:32
Фото: ФПРК / Properm.ru

Правовое управление администрации Перми возглавит Нина Кирсань с 29 января

Нина Кирсань ранее работала в «Фонде развития Пермского края».

Новым руководителем правового управления администрации Перми станет Нина Кирсань. В мэрии отмечают, что она приступит к своим обязанностям со следующей недели — с 29 января.

Управление занимается анализом законности проектов нормативно-правовых актов, обрабатывает судебные документы, участвует в судах.

Нина Крисань окончила Российский университет дружбы народов по специальности «Юриспруденция», с 2020 года работала в АО «Корпорации развития Пермского края», с 2022 года была директором по правовым вопросам в АО «Фонд развития Пермского края».

Ранее управления в течение 17 лет возглавляла Галина Ермакова.

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