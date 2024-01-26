Назначен новый руководитель управления, которое защищает пермских чиновников в судах

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Новым руководителем правового управления администрации Перми станет Нина Кирсань. В мэрии отмечают, что она приступит к своим обязанностям со следующей недели — с 29 января.
Управление занимается анализом законности проектов нормативно-правовых актов, обрабатывает судебные документы, участвует в судах.
Нина Крисань окончила Российский университет дружбы народов по специальности «Юриспруденция», с 2020 года работала в АО «Корпорации развития Пермского края», с 2022 года была директором по правовым вопросам в АО «Фонд развития Пермского края».
Ранее управления в течение 17 лет возглавляла Галина Ермакова.