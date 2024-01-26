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Posted Сегодня, 08:57

Published Сегодня, 08:57

Modified Сегодня, 08:58

Updated Сегодня, 08:58

Открылась регистрация на седьмой Пермский марафон

Открылась регистрация на седьмой Пермский марафон

26 января 2024, 08:57
Фото: properm.ru
Он пройдёт 7 и 8 сентября.

Объявлен прием заявок на участие в седьмом Пермском марафоне. Он пройдёт 7 и 8 сентября, сообщает администрация Перми.

Марафон традиционно соберет любителей бега и профессиональных спортсменов со всей России. Они примут участие в восьми различных беговых дисциплинах:

  • Бег 1 000 м
  • Бег по шоссе 42,195 км
  • Экиден (Эстафета Бег по шоссе 42,195 км)
  • Бег по шоссе 21,0975 км
  • Бег 10 000 м
  • Бег 5 000 м
  • Бег 3 000 м

Сейчас цены на слоты во многих дисциплинах снижены.

Отмечается, что организаторы сформировали для участников особый «семейный пакет», а также пакет для многодетных семей. Дети, которые будут зарегистрированы на забеги в рамках этих пакетов, получат возможность участвовать в них со скидкой 50% или бесплатно при условии, что оба родителя также участвуют в марафоне.

Регистрацию на Пермский марафон можно пройти на сайте RussiaRunning.

#Спорт#Пермский международный марафон#Регистрация#Пермский марафон
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