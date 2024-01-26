Открылась регистрация на седьмой Пермский марафон

Отмечается, что организаторы сформировали для участников особый «семейный пакет», а также пакет для многодетных семей. Дети, которые будут зарегистрированы на забеги в рамках этих пакетов, получат возможность участвовать в них со скидкой 50% или бесплатно при условии, что оба родителя также участвуют в марафоне.