Открылась регистрация на седьмой Пермский марафон

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Объявлен прием заявок на участие в седьмом Пермском марафоне. Он пройдёт 7 и 8 сентября, сообщает администрация Перми.
Марафон традиционно соберет любителей бега и профессиональных спортсменов со всей России. Они примут участие в восьми различных беговых дисциплинах:
Сейчас цены на слоты во многих дисциплинах снижены.
Отмечается, что организаторы сформировали для участников особый «семейный пакет», а также пакет для многодетных семей. Дети, которые будут зарегистрированы на забеги в рамках этих пакетов, получат возможность участвовать в них со скидкой 50% или бесплатно при условии, что оба родителя также участвуют в марафоне.
Регистрацию на Пермский марафон можно пройти на сайте RussiaRunning.