Пенсионер из Березников полгода «инвестировал» деньги в мошенников

Но есть и другие случаи. 71-летний березниковец в мае 2023 года нашел сайт, на котором ему обещали прибыль за короткий срок. Пенсионер оставил свой номер телефона, чтобы с ним связались. Ему позвонила женщина, представившись сотрудницей инвестиционной компании. По ее инструкциям он в течение нескольких месяцев переводил деньги на указанные счета. Он отдавал как накопленные деньги, так и кредитные — всего 6,7 млн рублей. Сейчас он понял, что его обманули, поэтому обратился в полицию.