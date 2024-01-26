properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:53

Published Сегодня, 03:53

Modified Сегодня, 03:56

Updated Сегодня, 03:56

Пенсионер из Березников полгода «инвестировал» деньги в мошенников

Пенсионер из Березников полгода «инвестировал» деньги в мошенников

26 января 2024, 03:53
Фото: fusionbrain.ai
Березниковец потерял почти 7 млн рублей.

В полицию за сутки обратились 11 жителей Пермского края, которые пострадали от мошенников. Возраст пострадавших от 40 лет до 71 года. Они перевели неизвестным около 13 млн рублей — часть средств была взята в кредит, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

В полиции отмечают, что мошенники действуют по старым схемам с историями о родственниках, попавших в ДТП или о том, что якобы закончился договор на обслуживание номера.

Но есть и другие случаи. 71-летний березниковец в мае 2023 года нашел сайт, на котором ему обещали прибыль за короткий срок. Пенсионер оставил свой номер телефона, чтобы с ним связались. Ему позвонила женщина, представившись сотрудницей инвестиционной компании. По ее инструкциям он в течение нескольких месяцев переводил деньги на указанные счета. Он отдавал как накопленные деньги, так и кредитные — всего 6,7 млн рублей. Сейчас он понял, что его обманули, поэтому обратился в полицию.

Читайте также:
В Прикамье 19-летний парень хотел познакомиться с девушкой, но стал преступникомПермские полицейские задержали мошенника, обманувшего 117 человек. Как он действовалМэр предупреждает пермяков о мошенниках, которые пишут от его имени
#Пермь#Мошенники#Полиция#Банковские мошенники#Телефонные мошенники
Подпишитесь
В кадре с Гретой Гарбо. 10 актеров, неожиданно связанных с Пермью
Сегодня, 06:16
Проект реставрации исторического здания военкомата в Перми прошел госэкспертизу
Сегодня, 05:43
СК возбудил дело о теракте после крушения самолета с военнопленными. Жуткое видео
Сегодня, 02:52
«Моя жизнь в России». Критикующий СВО пермский депутат хочет вернуться в РФ
Сегодня, 04:44
Когда в Пермском крае потеплеет? Отвечают синоптики
Сегодня, 03:07