Пенсионер из Березников полгода «инвестировал» деньги в мошенников

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
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Updated Сегодня, 03:56
В полицию за сутки обратились 11 жителей Пермского края, которые пострадали от мошенников. Возраст пострадавших от 40 лет до 71 года. Они перевели неизвестным около 13 млн рублей — часть средств была взята в кредит, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
В полиции отмечают, что мошенники действуют по старым схемам с историями о родственниках, попавших в ДТП или о том, что якобы закончился договор на обслуживание номера.
Но есть и другие случаи. 71-летний березниковец в мае 2023 года нашел сайт, на котором ему обещали прибыль за короткий срок. Пенсионер оставил свой номер телефона, чтобы с ним связались. Ему позвонила женщина, представившись сотрудницей инвестиционной компании. По ее инструкциям он в течение нескольких месяцев переводил деньги на указанные счета. Он отдавал как накопленные деньги, так и кредитные — всего 6,7 млн рублей. Сейчас он понял, что его обманули, поэтому обратился в полицию.