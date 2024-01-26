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Переход через Попова в Перми может появиться уже в следующем году

Переход через Попова в Перми может появиться уже в следующем году

26 января 2024, 09:17
Фото: Проспект Пермь
Ранее озвучивались сроки сдачи конструкции в 2027 году.

Девелопер ТЦ «iMall Эспланада» — компания «Проспект Пермь» — пересмотрел сроки строительства пешеходного моста через ул. Попова. Возведение конструктива моста планируется завершить уже в этом году, а сдать в эксплуатацию всю конструкцию — в следующем, сообщает ИА «Текст».

«Была проведена дополнительная работа со всеми заинтересованными сторонами: перепроверены работы, определены более точные сроки ускоренного ввода в эксплуатацию», — цитирует издание ответ компании.

Ранее «Проспект Пермь» собирался открыть пешеходный мост через ул. Попова в 2027 году. Также озвучены планы в 2024 году завершить строительство пятизвездочной гостиницы.

Планируется, что наземный переход в районе эспланады будет построен через ул. Попова. Он разместится рядом с МФЦ «Эспланада» и свяжет участки ул. Советская. Строительство наземного перехода началось весной 2022 года. Инвестор проекта — ООО «Проспект Пермь», девелопер МФЦ «Эспланада».

Весной 2022 года в «Проспект-Пермь» сообщали, что срок сдачи моста перенесен с 2022 на год 300-летия краевой столицы — 2023. Разрешение на его возведение было выдано еще в конце июля 2021 года.

Строительство перехода является одним из мероприятий приоритетного инвестиционного проекта ООО «Проспект-Пермь.» Компания вкладывает средства в развитие улично-дорожной сети рядом со своим объектом — МФЦ. На данный момент уже построены дополнительные полосы движения по ул. Попова, также ведется строительство гостиницы Radisson Hotel Perm.

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#Пермь#Эспланада#Проект#Трц эспланада#Попова#Реконструкция эспланады
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