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Posted Сегодня, 06:22

Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

Пермские власти ищут компанию для уничтожения техники Apple и Samsung

Пермские власти ищут компанию для уничтожения техники Apple и Samsung

26 января 2024, 06:22
Фото: ideogram.ai
Подрядчика для этих работ хотят найти за 6,7 тыс. рублей.

Мэрия Перми ищет компанию, которая утилизирует оборудование. Речь идет 26 позициях, среди них, например:

  • планшет Apple iPad minin4;
  • три монитора Samsung;
  • смартфон SamsungGT-i9301 Galaxy;
  • смартфон Lenovo A 1000 4;
  • сотовый телефон N0kia 225 DS Black;
  • радиотелефон Panasonic;
  • три ноутбука бренда Asus.

Победитель аукциона должен будет не только утилизировать технику, но и передать доход чиновникам с ценных металлов, которые обнаружит после уничтожения оборудования, следует из технического задания.

Начальная (максимальная) стоимость работ — 6,7 тыс. рублей. В ходе аукциона она может снизиться. Победителя должны выбрать 5 февраля.

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#Пермь#Госзакупки#Администрация Перми#Закупка#Утилизация#Оборудование
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