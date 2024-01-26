Пермские власти ищут компанию для уничтожения техники Apple и Samsung

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Мэрия Перми ищет компанию, которая утилизирует оборудование. Речь идет 26 позициях, среди них, например:
Победитель аукциона должен будет не только утилизировать технику, но и передать доход чиновникам с ценных металлов, которые обнаружит после уничтожения оборудования, следует из технического задания.
Начальная (максимальная) стоимость работ — 6,7 тыс. рублей. В ходе аукциона она может снизиться. Победителя должны выбрать 5 февраля.