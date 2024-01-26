Пермский ледовый городок «Лукоморье» закрывается 11 февраля

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
В Перми 11 февраля пермский ледовый городок «Лукоморье» завершает свою работу. Главная елка краевого центра будет украшать городскую эспланаду почти до середины февраля. По сообщению администрации города, демонтаж новогодних украшений будет вестись постепенно.
В эти выходные и на следующей неделе будут убраны на хранение небольшие искусственные ели, а также начнется сбор уличных световых декораций. Всего к 2024 году город украсили около трех тысяч световых элементов.