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Пермский ледовый городок «Лукоморье» закрывается 11 февраля

Пермский ледовый городок «Лукоморье» закрывается 11 февраля

26 января 2024, 12:00
Фото: properm.ru
Главную елку власти Перми обещают убрать к середине февраля.

В Перми 11 февраля пермский ледовый городок «Лукоморье» завершает свою работу. Главная елка краевого центра будет украшать городскую эспланаду почти до середины февраля. По сообщению администрации города, демонтаж новогодних украшений будет вестись постепенно.

В эти выходные и на следующей неделе будут убраны на хранение небольшие искусственные ели, а также начнется сбор уличных световых декораций. Всего к 2024 году город украсили около трех тысяч световых элементов.

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#Пермь#Ледовый городок#Эспланада#Демонтаж#Лукоморье#Новогодние украшения#Уличные световые декорации
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