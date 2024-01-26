Пермский след в истории Шведа. В избиении именитого баскетболиста участвовал пермяк

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
В деле об избиении в ночь с 1 на 2 мая 2023 года у ночного клуба в Москве экс-защитника баскетбольного ЦСКА и сборной России Алексея Шведа есть пермский след. Одним из участников избиения спортсмена стал студент-первокурсник МГИМО, уроженец Перми Глеб Писарев. Также обвинение в избиении предъявили 21-летнему Князю Амирсланову, его 17-летнему брату Рамзину и водителю одного из братьев, Юсуфу Мирашурову.
Разнящиеся версии
В ночь на 2 мая 2023 года Алексей Швед был избит у одного из ресторанов в центре Москвы, баскетболист получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Игрок считает, что конфликт произошел на фоне того, что группа нападавших проиграла большую сумму на ставках. В тот день ЦСКА, считавшийся фаворитом, проиграл решающий матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ «Локомотиву-Кубань» в Москве.
Адвокаты обвиняемых утверждают, что конфликт изначально произошел между Рамзином и женой Алексея Шведа Анастасией Зиадитдиновой. Якобы Анастасия оскорбила Амирасланова, в том числе по национальному признаку. Баскетболист вступился за свою супругу, и конфликт перерос в драку. Супруга баскетболиста говорит о том, что нападавшие изначально видели целью конфликта Алексея, о чем они кричали в ходе стычки.
По версии следствия, Рамзин Амирасланов сделал подсечку Шведу. Юсуф Мирашуров (водитель Рамзина) увидел, что его подопечный конфликтует со спортсменом, поспешил на помощь, и нанес два удара в теменную область головы баскетболиста ЦСКА. Вторым потерпевшим по делу признан Артем Лопатин, шеф-повар ресторана, рядом с которым произошла драка, друг Алексея Шведа. Он попытался вступится за товарища. По его словам, он получил удары от Глеба Писарева и Князя Амирасланова.
В результате нападения Швед был доставлен в больницу медицинской бригадой. Отмечалось, что Алексей Швед находился после избиения 20 минут без сознания.
Через три дня, 5 мая 2023 года, Пресненский межрайонный суд арестовал Князя и Рамзина Амираслановых, также Глеба Писарева на два месяца. На следующий день был арестован и Юсуф Мирашуров. Его обнаружили в аэропорту Жуковский при попытке вылететь в Баку. И если Мирашуров продолжает находиться под стражей, то трое других обвиняемых отпущены под подписку о невыезде до решения суда.
Пермский след
19-летний Глеб Васильевич Писарев на момент конфликта — студент 1-го курса МГИМО. Он сын Василия Писарева, бизнесмена, в прошлом собственника торгового дома «Кедр».
В судебном заседании Глеб Писарев заявил, что вину не признает и возражает против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, просил суд избрать иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы.
«Информация о том, что драка случилась из-за проигранных ставок — бред, — заявил в ходе процесса журналистам телеграм-канала „Свободный игрок“ отец Глеба Писарева Василий Писарев. — Глеб и его друзья не делают ставки, не занимаются такими вещами. Это 100%. Ситуация сложилась из-за мелкой ссоры, недопонимания, между Рамзином и женой Алексея Шведа Анастасией. Сначала они мирно беседовали [на улице, рядом с рестораном]. Потом перешли на повышенные тона, крики, ругань. Вышедший [из ресторана] Алексей попытался предотвратить дальнейшее развитие событий. Каким-то образом. И там уже случилось, то что случилось. Тот роковой удар, который имеет тяжелые последствия для всех участников. Алексею [Шведу] желаю полного выздоровления. Как можно быстрее вернуться на баскетбольную площадку и заниматься любимым спортом. Как он умеет. Мой сын не принимал участия в драке. Когда он позвонил мне после этого инцидента, то рассказал, что помогал Алексею. Под голову подкладывал свою куртку, воду приносил, до последнего ждал, пока не приедет скорая».
Опять стрелочник?
В то же время, дело получило развитие. Так, в конце июня, суд изменил меру пресечения Глебу Писареву, которого обвиняют в жестоком избиении баскетболиста Алексея Шведа. Из СИЗО он переведен под домашний арест. Подозреваемому запретили пользоваться интернетом и общаться с другими фигурантами уголовного дела, следует из материалов дела.
В СИЗО остался только один обвиняемый — Юсуф Мирашуров. Нападавшие утверждают, что именно он сильнее всего избил спортсмена.
Как сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник, что дело об избиении Алексея Шведа постигла участь большинства дел с отметкой «на контроле во всех инстанциях». Когда резонанс от истории немного утих, из дела в Следкоме «по-тихому вывели трёх обвиняемых, а добровольцу-четвёртому сняли одно обвинение».
По данным собеседника, несмотря на то, что Амираслановы и Писарев даже не отрицали свое участие в избиении, в том числе публично, всех троих в самом конце 2023 года тихонько отпустили, а дело в отношении них прекратили из-за отсутствия состава преступления. Отменили обвинение в «хулиганке» и водителю Амираслановых, он взял на себя вину за пробитую голову чемпиона и ждёт свой «гуманный приговор», отмечает издание.
Журналист Properm.ru пытался связаться с Василием Писаревым, но его представитель заявил, что они не комментируют эту историю до начала судебного процесса. В картотеке Басманного и Пресненского райсудов даты заседаний пока нет.