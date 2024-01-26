Пермский след в истории Шведа. В избиении именитого баскетболиста участвовал пермяк

«Информация о том, что драка случилась из-за проигранных ставок — бред, — заявил в ходе процесса журналистам телеграм-канала „Свободный игрок“ отец Глеба Писарева Василий Писарев. — Глеб и его друзья не делают ставки, не занимаются такими вещами. Это 100%. Ситуация сложилась из-за мелкой ссоры, недопонимания, между Рамзином и женой Алексея Шведа Анастасией. Сначала они мирно беседовали [на улице, рядом с рестораном]. Потом перешли на повышенные тона, крики, ругань. Вышедший [из ресторана] Алексей попытался предотвратить дальнейшее развитие событий. Каким-то образом. И там уже случилось, то что случилось. Тот роковой удар, который имеет тяжелые последствия для всех участников. Алексею [Шведу] желаю полного выздоровления. Как можно быстрее вернуться на баскетбольную площадку и заниматься любимым спортом. Как он умеет. Мой сын не принимал участия в драке. Когда он позвонил мне после этого инцидента, то рассказал, что помогал Алексею. Под голову подкладывал свою куртку, воду приносил, до последнего ждал, пока не приедет скорая».