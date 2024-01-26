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Пермяка отправят в колонию особого режима на 6 лет за разборки в бане

Пермяка отправят в колонию особого режима на 6 лет за разборки в бане

26 января 2024, 08:10
Фото: ideogram.ai
Мужчина ударил знакомую ножом и запер ее.

Житель Бардымского округа получил 6 лет колонии за нападение на женщину с ножом. По данным пресс-службы Пермского краевого суда, в июле 2022 года 59-летний мужчина решил, что знакомая украла его сотовые телефоны.

Он решил пойти в гости к потерпевшей, чтобы разобраться в ситуации. Женщину он застал в бане, когда она стирала белье. Преступник толкнул ее, взял с подоконника нож и ударил ее дважды в поясницу. После этого мужчина запер знакомую в бане. Жертве в итоге удалось выжить, но она получила тяжкий вред здоровью.

Злоумышленник на суде заявил, что убивать подругу не хотел, а планировал лишь вернуть телефоны. Убийством же он угрожал для восстановления справедливости.

Суд за это преступление приговорил его к 5 годам лишения свободы, еще год добавили по преступлению, за которое он не до конца отбыл наказание. Учитывая то, что он был раньше неоднократно судим, его отправили в колонию особого режима.

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