Пермяка отправят в колонию особого режима на 6 лет за разборки в бане

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Житель Бардымского округа получил 6 лет колонии за нападение на женщину с ножом. По данным пресс-службы Пермского краевого суда, в июле 2022 года 59-летний мужчина решил, что знакомая украла его сотовые телефоны.
Он решил пойти в гости к потерпевшей, чтобы разобраться в ситуации. Женщину он застал в бане, когда она стирала белье. Преступник толкнул ее, взял с подоконника нож и ударил ее дважды в поясницу. После этого мужчина запер знакомую в бане. Жертве в итоге удалось выжить, но она получила тяжкий вред здоровью.
Злоумышленник на суде заявил, что убивать подругу не хотел, а планировал лишь вернуть телефоны. Убийством же он угрожал для восстановления справедливости.
Суд за это преступление приговорил его к 5 годам лишения свободы, еще год добавили по преступлению, за которое он не до конца отбыл наказание. Учитывая то, что он был раньше неоднократно судим, его отправили в колонию особого режима.