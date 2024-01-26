Пермяка отправят в колонию особого режима на 6 лет за разборки в бане

Он решил пойти в гости к потерпевшей, чтобы разобраться в ситуации. Женщину он застал в бане, когда она стирала белье. Преступник толкнул ее, взял с подоконника нож и ударил ее дважды в поясницу. После этого мужчина запер знакомую в бане. Жертве в итоге удалось выжить, но она получила тяжкий вред здоровью.