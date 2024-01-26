properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Туроператор вернет пермякам деньги за несостоявшиеся рейсы в Хургаду

Пермякам вернут деньги за внезапно отмененные рейсы в Хургаду

26 января 2024, 11:43
Фото: fusionbrain.ai

Туроператор вернет пермякам деньги за несостоявшиеся рейсы в Хургаду

Перелетами занималась компания Azur Air.

Туристический оператор Anex пообещал вернуть путешественникам деньги за несостоявшиеся рейсы из Перми в Хургаду. В пресс-службе головного офиса компании рассказали «РБК Пермь», что туристам предложили альтернативы или полный возврат средств. Отмена рейсов связана с оптимизацией полетной программы.

На этой неделе стало известно, что до конца февраля отменены все чартерные рейсы из Перми в Хургаду. Перелетами занималась авиакомпания Azur Air. В расписании международного аэропорта «Пермь» остались только два рейса: 22 февраля из Хургады в Пермь и 23 февраля из Перми в Хургаду. Издание «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на источник сообщало, что число рейсов сократили из-за отсутствия спроса.

До конца февраля из Перми отменили часть рейсов в египетскую Хургаду
Узнать подробнее
Читайте также:
Пермский аэропорт отчитался о рекордном пассажиропотоке в 2023 годуПьяный пассажир в аэропорту Перми не смог улететь в Тюмень
#Общество#Аэропорт#Пермь#Туризм#Большое савино#Аэропорт пермь
Подпишитесь
Пермский след в истории Шведа. В избиении именитого баскетболиста участвовал пермяк
Сегодня, 11:38
Связанный с главой Перми лагерь «Березка» сменил собственника
Сегодня, 11:44
Пермский ледовый городок «Лукоморье» закрывается 11 февраля
Сегодня, 12:00
Срыв обмена пленными и слезы миллиардера. Главные новости недели в Прикамье
Сегодня, 11:30
В кадре с Гретой Гарбо. 10 актеров, неожиданно связанных с Пермью
Сегодня, 06:16