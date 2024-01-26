Пермякам вернут деньги за внезапно отмененные рейсы в Хургаду

На этой неделе стало известно, что до конца февраля отменены все чартерные рейсы из Перми в Хургаду. Перелетами занималась авиакомпания Azur Air. В расписании международного аэропорта «Пермь» остались только два рейса: 22 февраля из Хургады в Пермь и 23 февраля из Перми в Хургаду. Издание «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на источник сообщало, что число рейсов сократили из-за отсутствия спроса.