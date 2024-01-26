Первый пациент с пересаженным сердцем в Прикамье отправился домой

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Сегодня, 26 января, первый пациент с пересаженным сердцем в Пермском крае отправился домой. По словам кардиохирургов, трансплантация сердца в обозримом будущем должна стать такой же рядовой операцией, как и все остальные в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии им. С. Г. Суханова Минздрава России (ФЦССХ) в Перми, сообщает министерство здравоохранения Прикамья.
«Ровно пять недель назад, под Новый год, первая пересадка сердца стала самым настоящим новогодним чудом, как для специалистов ФЦССХ, так и для всего Пермского края», — пишет ведомство в телеграм-канале.
Сложный реабилитационный путь от операции до выписки пациент прошел под контролем ведущего центра трансплантологии имени академика В. И. Шумакова. Мужчина уверенно отвечает на вопрос о самочувствии: «Готов к выписке!». 20 декабря он поступил в ФЦССХ на обследование, а спустя два дня появилась возможность пересадить максимально подходящее донорское сердце. В принятии решения о проведении операции пациенту помогли слова врачей, которые выразили полную уверенность в том, что они делают.
По замечанию специалистов Центра, операция прошла в штатном режиме, осложнений не было. Успешно прошел и послеоперационный период. Организм пациента положительно отвечал на проводимое лечение.
Ранее, сообщалось, что кардиохирурги ФЦССХ имени С. Г. Суханова также провели уникальную операцию по вживлению искусственного желудочка сердца трехлетней девочке. Так они спасли жизнь Василисе из Рязанской области. Уроженка Рыбинска стала самой маленькой пациенткой в мировой практике, перенесшей такую операцию.