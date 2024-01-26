Первый пациент с пересаженным сердцем в Прикамье отправился домой

Сложный реабилитационный путь от операции до выписки пациент прошел под контролем ведущего центра трансплантологии имени академика В. И. Шумакова. Мужчина уверенно отвечает на вопрос о самочувствии: «Готов к выписке!». 20 декабря он поступил в ФЦССХ на обследование, а спустя два дня появилась возможность пересадить максимально подходящее донорское сердце. В принятии решения о проведении операции пациенту помогли слова врачей, которые выразили полную уверенность в том, что они делают.