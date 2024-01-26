Проект реставрации исторического здания военкомата в Перми прошел госэкспертизу

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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Государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение на проект реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Особняк А. П. Рязанцева», находящегося на Пермской, 41. Историческое здание военного комиссариата отреставрируют, приспособят для современного использования его фасад, а также проведут гидроизоляцию фундамента. Соответствующие документы размещены на сайте региональной Госинспекции по охране объектов культурного наследия, первым обратил внимание «КоммерсантЪ-Прикамье».
Инженерно-технические исследования здания в прошлом году проводило ООО «Пермстроймет+». Они выявили, что отдельные детали объекта находятся в неудовлетворительном, ограниченно работоспособном состоянии. В частности, нужно отремонтировать кладку, восстановить утраченные элементы, заменить оконные блоки, заняться устройством гидроизоляции фундаментов и провести ремонт отмостки.
Двухэтажный каменный дом на Пермской, 41 был построен примерно во второй половине XIX века. Им владели купцы Рязанцевы. До революции здесь работала библиотека, а с 1922 года по настоящее время в здании располагается военкомат.