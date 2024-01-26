РЭО представил сборник лучших практик раздельного сбора отходов

Posted 26 января, 13:07
Published 26 января, 13:07
Modified 11 января, 13:07
Updated 11 января, 13:07
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев заявил, что распространение практики раздельного сбора мусора важно для формирования экономики замкнутого цикла, передает 56orb.ru.
Созданный альбом поможет регионам сделать РСО доступным для людей. В нем собран опыт разных профильных компаний, содержится сборник отечественных производителей оборудования для РСО, включая спецконтейнеры, умные пункты приема, фандоматы, боксы, урны.
«Отмечу, что на создание альбома нас также подтолкнул запрос со стороны регионов», — сказал Денис Буцаев.
Помимо ТКО, в альбоме собраны практики раздельного сбора и других типов отходов, которые часто оказываются у граждан.
По словам Буцаева, в 61 регионе уже реализуют дуальный раздельный сбор — разделение ТКО на два потока. Он отметил, что это важный шаг на пути решения проблемы отходов, однако его недостаточно. Например, грязная макулатура и текстиль уже непригодны для переработки, а стеклобой вовсе теряется на сортировках и уходит на полигоны
«По этой причине в альбоме сделан акцент на опыт пофракционного раздельного сбора отходов», — добавил Денис Буцаев.
В альбоме содержатся лучшие практики 18 регоператоров и рассмотрены разные формы РСО: от стационарных до экопунктов до регулярных акций. В нем также описаны просветительские мероприятия и представлены данные по собираемости вторичных ресурсов для оценки эффективности различных подходов.