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Предприниматель в Перми оштрафован за нарушения ветеринарного законодательства

Россельхознадзор оштрафовал пермского предпринимателя за просроченные рыбу и креветки

26 января 2024, 10:50
Фото: vk.com/ikra.perm2020

Предприниматель в Перми оштрафован за нарушения ветеринарного законодательства

Всего уничтожено почти 4,5 тонны икры и рыбной продукции.

Пермского предприниматели оштрафовали за ветеринарные нарушения. В декабре прошлого года сотрудники Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю обнаружили их во время инспекционного выезда к ИП Гордеев М. В. («Пермская икорная компания»). Бизнесмен занимается переработкой и продажей рыбной продукции в Перми.

Как сообщает пресс-служба территориального управления Россельхознадзора, во время проверки выяснилось, что на хранении у предпринимателя хранились с истекшими сроками годности:

  • 36,54 кг зернистой икры кеты, лосося и горбуши;
  • 59,05 кг неразделанных креветок;

а также:

  • 12 кг икры без маркировки (отсутствуют сведения о производителе, дате выработки и сроке годности);
  • 4,38 тонны рыбы и рыбной продукции (отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы и маркировка).

В результате вся рыбная продукция весом 4,49 тонны, не соответствующая требованиям ветеринарного законодательства, утилизирована в специализированной организации. Проверка показала, что предприниматель нарушил ряд требований Ветеринарных правил организации работы, а также технических регламентов Таможенного союза и Федеральных законов «О качестве и безопасности пищевых продуктов», «О техническом регулировании», «О ветеринарии».

В итоге в понедельник, 23 января, территориальное Управление Россельхознадзора привлекло предпринимателя к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ. Теперь ИП Гордеев В.М. обязан выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей,

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#Происшествия#Пермь#Малый бизнес#Россельхознадзор#Рыба
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