Россельхознадзор оштрафовал пермского предпринимателя за просроченные рыбу и креветки

Пермского предприниматели оштрафовали за ветеринарные нарушения. В декабре прошлого года сотрудники Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю обнаружили их во время инспекционного выезда к ИП Гордеев М. В. («Пермская икорная компания»). Бизнесмен занимается переработкой и продажей рыбной продукции в Перми.