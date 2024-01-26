Россельхознадзор оштрафовал пермского предпринимателя за просроченные рыбу и креветки

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
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Updated Сегодня, 10:52
Пермского предприниматели оштрафовали за ветеринарные нарушения. В декабре прошлого года сотрудники Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю обнаружили их во время инспекционного выезда к ИП Гордеев М. В. («Пермская икорная компания»). Бизнесмен занимается переработкой и продажей рыбной продукции в Перми.
Как сообщает пресс-служба территориального управления Россельхознадзора, во время проверки выяснилось, что на хранении у предпринимателя хранились с истекшими сроками годности:
а также:
В результате вся рыбная продукция весом 4,49 тонны, не соответствующая требованиям ветеринарного законодательства, утилизирована в специализированной организации. Проверка показала, что предприниматель нарушил ряд требований Ветеринарных правил организации работы, а также технических регламентов Таможенного союза и Федеральных законов «О качестве и безопасности пищевых продуктов», «О техническом регулировании», «О ветеринарии».
В итоге в понедельник, 23 января, территориальное Управление Россельхознадзора привлекло предпринимателя к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ. Теперь ИП Гордеев В.М. обязан выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей,