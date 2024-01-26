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СК возбудил дело о теракте после крушения самолета с военнопленными

СК возбудил дело о теракте после крушения самолета с военнопленными. Жуткое видео

26 января 2024, 02:52
Фото: пресс-служба СК РФ

СК возбудил дело о теракте после крушения самолета с военнопленными

Никто из находящихся в самолете не выжил.

СК возбудил дело о теракте после крушения самолета в Белгороде. По данным следователей, в ходе осмотра места падения самолета обнаружены фрагментированные останки людей и черные ящики самолета, которые отправлены на расшифровку. Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев происшествия.

«Первоначальные результаты следственных действий, в том числе предварительные данные осмотра места происшествия, позволяют сделать вывод о том, что воздушное судно подверглось атаке зенитной ракетой с территории Украины», — утверждают в СК.

Военно-транспортный самолет с 65 пленными, шестью членами экипажа и тремя сопровождающими разбился 24 января. Никто не выжил.

В Минобороны отмечают, что атака на самолет была проведена с территории Харьковской области, радары зафиксировали пуск двух ракет. Военнопленных перевозили в Белгород для обмена.

Видео: СК РФ
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