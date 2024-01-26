СК возбудил дело о теракте после крушения самолета с военнопленными. Жуткое видео

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Published Сегодня, 02:52
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Updated Сегодня, 03:08
СК возбудил дело о теракте после крушения самолета в Белгороде. По данным следователей, в ходе осмотра места падения самолета обнаружены фрагментированные останки людей и черные ящики самолета, которые отправлены на расшифровку. Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев происшествия.
«Первоначальные результаты следственных действий, в том числе предварительные данные осмотра места происшествия, позволяют сделать вывод о том, что воздушное судно подверглось атаке зенитной ракетой с территории Украины», — утверждают в СК.
Военно-транспортный самолет с 65 пленными, шестью членами экипажа и тремя сопровождающими разбился 24 января. Никто не выжил.
В Минобороны отмечают, что атака на самолет была проведена с территории Харьковской области, радары зафиксировали пуск двух ракет. Военнопленных перевозили в Белгород для обмена.