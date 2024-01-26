СК возбудил дело о теракте после крушения самолета с военнопленными. Жуткое видео

СК возбудил дело о теракте после крушения самолета в Белгороде. По данным следователей, в ходе осмотра места падения самолета обнаружены фрагментированные останки людей и черные ящики самолета, которые отправлены на расшифровку. Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев происшествия.