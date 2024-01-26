Следователи проводят проверку после смертельного пожара в деревне Осинского округа

Во время тушения пожара нашли погибшими мужчину и женщину, каждому было по 47 лет. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю, следователь завершил осмотр места происшествия, назначил необходимые судебные экспертизы для установления причин пожара и гибели людей. Проводятся иные проверочные мероприятия для установления обстоятельств трагедии. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.