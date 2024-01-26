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Следователи начали проверку по факту пожара с двумя погибшими в деревне Прикамья

Следователи проводят проверку после смертельного пожара в деревне Осинского округа

26 января 2024, 04:45
Фото: пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю

Следователи начали проверку по факту пожара с двумя погибшими в деревне Прикамья

Сообщение о пожаре поступило ночью, в 3:09.

В Прикамье следователи проводят процессуальную проверку по факту обнаружения тел двух человек во время тушения пожара. Инцидент произошел в ночь на вчера, 25 января, в частном жилом доме в деревне Мазунина Осинского городского округа.

Во время тушения пожара нашли погибшими мужчину и женщину, каждому было по 47 лет. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю, следователь завершил осмотр места происшествия, назначил необходимые судебные экспертизы для установления причин пожара и гибели людей. Проводятся иные проверочные мероприятия для установления обстоятельств трагедии. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В деревне Осинского округа на пожаре погибли два человека
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#Происшествия#Пермь#Пожар#Следователи
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