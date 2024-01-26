Срыв обмена пленными и слезы миллиардера. Главные новости недели в Прикамье

Пешеходный мост через улицу Попова к ТЦ «iMall Эспланада» может появиться в следующем году. При этом за несколько дней до этого в компании «Проспект Пермь» говорили, что открыть объект планируется только в 2027 году. Строительство объекта началось еще весной 2022 года.