Срыв обмена пленными и слезы миллиардера. Главные новости недели в Прикамье

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Published Сегодня, 11:30
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Сорвался обмен военнопленными между Украиной и Россией. Он был запланирован на 24 января, но обмена не произошло из-за того, что был сбит военно-транспортный самолет Ил-76 с 65 бойцами ВСУ. По словам уполномоченного по правам человека в Пермском крае Игоря Сапко, среди пленных были жители Пермского края.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В СК говорят, что предварительные данные позволяют сделать вывод, что самолет был атакован зенитной ракетой с территории Украины. Все находящиеся в воздушном судне погибли.
На этой неделе было множество сообщений об убитых пермяках в зоне СВО. Чиновники Александровского округа рассказали о гибели 40-летнего Андрея Зиверта, а также 56-летнего Леонида Котышева. Дата прощание я с ними пока не определена.
Чиновники Куединского округа рассказали, что был убит рядовой Леонид Гилев — с ним простились 24 января.
В федеральном суде Манхэттена состоялось одно из заседаний по иску пермского миллиардера Дмитрия Рыболовлева. Он обвинил аукционный дом Sotheby's в сговоре со швейцарским арт-дилером Ивом Бувье для оформления сделок по покупке культурных ценностей.
При этом издание Associated Press утверждает, что Рыболовлев расплакался в суде, когда давал показания о моменте, когда он понял, что стал жертвой мошенничества. Миллиардер утверждает, что арт-дилер в течение десяти лет покупал предметы искусства для бизнесмена, но периодически завышал на них цены.
Пешеходный мост через улицу Попова к ТЦ «iMall Эспланада» может появиться в следующем году. При этом за несколько дней до этого в компании «Проспект Пермь» говорили, что открыть объект планируется только в 2027 году. Строительство объекта началось еще весной 2022 года.
В Минзакупок Пермского края рассказали о гибели 28-летнего Максима Кустова. Он был начальником управления муниципальных закупок ГКУ ПК «Центр организации закупок». Он отвечал за закупочную деятельность муниципальных заказчиков всего Прикамья.
В социальных сетях школы где он учился есть сообщение с призывом сдать для него кровь от 17 января. Уточнялось, что Кустов находится в онкодиспансере.