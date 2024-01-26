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Стало известно, в каких уникальных локациях Перми можно зарегистрировать брак

Стало известно, в каких уникальных локациях Перми можно зарегистрировать брак

26 января 2024, 11:18
Фото: 1MI
В этом году для регистрации браков предлагают три выездных площадки.

В 2024 году зарегистрировать брак можно будет в Пермской Арт-резиденции, во Дворце культуры «Искра» и в Хрустальном зале на городской набережной. Заявление можно подать на личном приёме в отделах управления ЗАГС, сообщают в мэрии.

Выездные торжественные регистрации будут проводиться специалистами ЗАГС. Заявления на регистрацию брака во Дворце культуры «Искра» принимаются на 11 июня и 8 июля. В связи с особенностями работы площадки заявление можно подать исключительно на личном приёме в Орджоникидзевском отделе управления ЗАГС по улице Пулковской, 7.

Пермская Арт-резиденция принимает торжественные церемонии регистрации брака 24 апреля и 24 мая 2024 года. Заявление можно подать исключительно на личном приёме в Свердловском отделе управления ЗАГС по адресу: Комсомольский проспект, 69.

Зарегистрировать брак в Хрустальном зале на городской набережной можно будет 14 и 26 июня, 12 и 26 июля, 9 и 23 августа, 6 и 20 сентября. Подать заявление можно в Мотовилихинском отделе управления ЗАГС администрации Перми по адресу: улица Уральская, 111 при личном посещении.

Торжественные регистрации брака проводятся бесплатно, молодоженам необходимо только оплатить государственную пошлину в размере 350 рублей.

В минувшем году в списке мест для выездной регистрации брака были:

  • сквер имени Олега Новоселова;
  • дворец Молодежи;
  • хрустальный зал;
  • сквер в 68 и 69 кварталах эспланады;
  • сад имени Миндовского;
  • сквер на набережной Камы — от улицы Чистопольской до Шишкина;
  • парк культуры и отдыха имени Чехова.
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#Общество#Пермь#Брак#Бракосочетание#Браки
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