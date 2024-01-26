Стало известно, в каких уникальных локациях Перми можно зарегистрировать брак

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
В 2024 году зарегистрировать брак можно будет в Пермской Арт-резиденции, во Дворце культуры «Искра» и в Хрустальном зале на городской набережной. Заявление можно подать на личном приёме в отделах управления ЗАГС, сообщают в мэрии.
Выездные торжественные регистрации будут проводиться специалистами ЗАГС. Заявления на регистрацию брака во Дворце культуры «Искра» принимаются на 11 июня и 8 июля. В связи с особенностями работы площадки заявление можно подать исключительно на личном приёме в Орджоникидзевском отделе управления ЗАГС по улице Пулковской, 7.
Пермская Арт-резиденция принимает торжественные церемонии регистрации брака 24 апреля и 24 мая 2024 года. Заявление можно подать исключительно на личном приёме в Свердловском отделе управления ЗАГС по адресу: Комсомольский проспект, 69.
Зарегистрировать брак в Хрустальном зале на городской набережной можно будет 14 и 26 июня, 12 и 26 июля, 9 и 23 августа, 6 и 20 сентября. Подать заявление можно в Мотовилихинском отделе управления ЗАГС администрации Перми по адресу: улица Уральская, 111 при личном посещении.
Торжественные регистрации брака проводятся бесплатно, молодоженам необходимо только оплатить государственную пошлину в размере 350 рублей.
В минувшем году в списке мест для выездной регистрации брака были: