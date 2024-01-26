Связанный с главой Перми лагерь «Березка» сменил собственника

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Связанный с главой Перми Эдуардом Сосниным лагерь «Березка» в Лысьве сменил собственника. Как выяснил журналист Properm.ru, по данным информации из «СПАРК-Интерфакс», с сентября владельцем актива стала некая Милана Антонова.
Собеседники в мэрии Перми на условиях анонимности подтвердили журналисту Properm.ru, что супруга главы города Елена Соснина прошлой осенью продала пионерлагерь. «При заполнении декларации о доходах супруги главы по итогам 2023 года в ее собственности уже не вносились этих объекты. Но увидеть это публично уже будет невозможно, сведения о доходах по закону закрыты для публикации», — утверждает источник. Сейчас в собственности Сосниной остается производство деревянных изделий ООО «Меркурий».
С 2021 года пионерлагерь был выставлен на продажу по стоимости 20-25 млн рублей. По информации источников, сумма сделки составила 18 млн рублей.
Официально подтвердить сумму не удалось, но то, что сделка была завершена до ноября прошлого года, также заявляют собеседники редакции из окружения Соснина в пермской ОПОРе, где он состоял до получения должностей на госслужбе. Источники также утверждают, что объект будет проходить экспертизу, где будет установлен износ зданий и сооружений, после чего новый собственник снова выставит его на продажу. Милану Антонову собеседники называют номинальным владельцем, реально объект приобретен одним из крупных пермских торговцев недвижимостью.
В открытых данных есть информация о том, что Милана Антонова является директором двух некоммерческих организаций — «Институт педагогики» и «Пермский технический музей». Обе они были зарегистрированы в 2021 году. По тому же адресу в Перми на ул. Советской, 6 зарегистрированы также многие компании пермского пароходчика Михаила Антонова. Собеседники Properm.ru также предполагают, что музей может быть связан с ним — несколько лет назад Антонов предлагал сделать в Перми музей Rolls-Royce на «Заводе Шпагина».
С 2018 года семья министра экономического развития Эдуарда Соснина управляла пионерлагерем «Березка» и одноименным ООО в Лысьве, эта информация размещена в том числе на сайте правительства Пермского края. О покупке актива у Турбогенераторного завода он рассказывал в снятом в декабре 2021 года после его назначения в правительство фильме «Хочется большего». История предпринимателя о возвращении на родину»: «Когда я понял, что лагерь стал обузой и ненужным активом, я решил его купить».
Как указывается в открытых источниках, Эдуард Соснин в 2018 году занялся реставрацией лагеря «Березка», предназначенного для отдыха детей. В феврале 2019 года было основано общество «Березка», оно зарегистрировано на Ларису Шуклину, бывшего директора лысьвенской школы №3. До июля 2022 года она же была директором общества, сейчас компанию возглавляет Инна Волкова. В открытых данных есть информация, что она управляет лагерем и сейчас.
В соцсетях лагеря «Березка» сейчас размещается информация о подготовке объекта к летним каникулам.