Связанный с главой Перми лагерь «Березка» сменил собственника

В открытых данных есть информация о том, что Милана Антонова является директором двух некоммерческих организаций — «Институт педагогики» и «Пермский технический музей». Обе они были зарегистрированы в 2021 году. По тому же адресу в Перми на ул. Советской, 6 зарегистрированы также многие компании пермского пароходчика Михаила Антонова. Собеседники Properm.ru также предполагают, что музей может быть связан с ним — несколько лет назад Антонов предлагал сделать в Перми музей Rolls-Royce на «Заводе Шпагина».