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В Прикамье простятся с 37-летним военным, уехавшим на СВО из колонии

Уехал на СВО из колонии. В Прикамье простятся с 37-летним военным с позывным «Кот».

26 января 2024, 05:21
Фото: vk.com/dva4pchus59

В Прикамье простятся с 37-летним военным, уехавшим на СВО из колонии

Мужчина числился пропавшим без вести, но позже выяснилось, что он погиб.

Власти Кудымкарского округа рассказали о гибели 37-летнего Виталия Гаинцева на СВО. В пресс-службе администрации округа говорят, что его не стало 28 ноября 2023 года. На спецоперацию отправился добровольцем, был в составе штурмового отряда. Прощание с военным состоится 26 января в селе Ленинск.

В социальных сетях можно найти сообщения жены Гаинцева, которая пыталась найти его в декабре 2023 года. По ее словам, у мужчины был позывной «Кот», уходил на спецоперацию с ИК-10 в Чусовом. На связь он в последний раз выходил 21 ноября, с 28 ноября числился пропавшим.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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