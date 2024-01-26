Уехал на СВО из колонии. В Прикамье простятся с 37-летним военным с позывным «Кот».

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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Updated Сегодня, 05:23
Власти Кудымкарского округа рассказали о гибели 37-летнего Виталия Гаинцева на СВО. В пресс-службе администрации округа говорят, что его не стало 28 ноября 2023 года. На спецоперацию отправился добровольцем, был в составе штурмового отряда. Прощание с военным состоится 26 января в селе Ленинск.
В социальных сетях можно найти сообщения жены Гаинцева, которая пыталась найти его в декабре 2023 года. По ее словам, у мужчины был позывной «Кот», уходил на спецоперацию с ИК-10 в Чусовом. На связь он в последний раз выходил 21 ноября, с 28 ноября числился пропавшим.