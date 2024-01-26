Уехал на СВО из колонии. В Прикамье простятся с 37-летним военным с позывным «Кот».

В социальных сетях можно найти сообщения жены Гаинцева, которая пыталась найти его в декабре 2023 года. По ее словам, у мужчины был позывной «Кот», уходил на спецоперацию с ИК-10 в Чусовом. На связь он в последний раз выходил 21 ноября, с 28 ноября числился пропавшим.