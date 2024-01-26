В кадре с Гретой Гарбо. 10 актеров, неожиданно связанных с Пермью

«Это мой город, в котором я чувствовал себя аборигеном. Потому что у меня здесь очень много приятелей. Здесь у меня родилась дочь. Это был мой театр, в котором я с удовольствием работал, в котором я сформировался как актёр, который я ценю», — вспоминал о Перми Петр Вельяминов.