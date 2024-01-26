В кадре с Гретой Гарбо. 10 актеров, неожиданно связанных с Пермью

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Updated Сегодня, 07:28
Обычно, когда натыкаешься на статью типа «Топ-10 знаменитых пермских актеров», то уже знаешь кого там увидишь: звезд «Реальных пацанов», Екатерину Шпицу и Светлану Пермякову. Чуть более пытливые вспоминают Георгия Буркова и Марка Захарова. Properm.ru решил заглянуть в бездну и найти менее очевидных людей, связанных с кинематографом и Пермским краем.
Лицо этого актера знали многие, а вот его имя — нет. Он исполнил эпизодические роли во многих популярных советских фильмах: «Три тополя на Плющихе», «Семь стариков и одна девушка», «Доживем до понедельника», «Белое солнце пустыни», «12 стульев», «Корона Российской империи, или Снова неуловимые» и других.
Яков Ленц родился в Перми в 1890 году и провел в нашем городе часть своего детства. У него было 12 братьев и сестер. В 1902 году семья перебралась в Москву. Отец мечтал, чтобы его дети вслед за ним пошли в торговлю, но Яков захотел стать актером. В профессию он попал благодаря тому, что влюбился в актрису.
В мир кино Ленц попадал дважды. Сначала в 20-х годах прошлого века — тогда он играл еще в немом кино. Затем был долгий перерыв на театр. В кинематограф актер вернулся лишь в 50-е, и его амплуа стали милые, но немного странноватые старички.
Тамара Никулина, взявшая позже псевдоним Шэйн, родилась в 1902 году в семье антрепренера Вениамина Ивановича Никулина, в которой было 11 детей. Свои первые роли актриса сыграла после революции на европейских сценах, когда гастролировала составе театральной труппы МХТ. Тогда же она познакомилась со своим будущим мужем — актером Акимом Тамировым, с которым позже эмигрировала в США.
Суперзвездой Тамара Шэйн не стала, но определенных успехов добилась. Одной из первых киноработ пермячки стала эпизодическая роль в фильме «Ниночка» с Гретой Гарбо. Российская актриса сыграла роль Анны — соседки главной героини по московской квартире — и появилась в одном кадре с легендарной звездой Золотого века Голливуда. В 1990 году картина была включена в Национальный реестр фильмов.
Далее было множество других киноработ, в числе которых — оскароносная лента «Анастасия», главную роль в которой исполнила Ингрид Бергман.
Петр Вельяминов родился в 1926 году в Москве в семье потомственного военного из древнего дворянского рода. В 16 лет юноша был арестован по обвинению «в участии в антисоветской организации „Возрождение России“» и осужден на 10 лет. После освобождения он жил в Абакане, где начал театральную карьеру.
В 1970-х годах Петр Вельяминов служил в Пермском драматическом театре. Также в архивах областного телевидения сохранилась видеозапись единственного художественно-документального фильма, снятого по рассказам Аркадия Гайдара, где актер исполнил главную роль.
«Это мой город, в котором я чувствовал себя аборигеном. Потому что у меня здесь очень много приятелей. Здесь у меня родилась дочь. Это был мой театр, в котором я с удовольствием работал, в котором я сформировался как актёр, который я ценю», — вспоминал о Перми Петр Вельяминов.
После работы в нашем городе актер переехал в Свердловск, где его заметили и пригласили сниматься в многосерийной ленте «Тени исчезают в полдень». Роль председателя колхоза Захара Большакова принесла Петру Вельяминову всесоюзную известность.
Знаменитый актер и режиссер родился в Березниках. Его отец был репрессированный казак, отбывавший наказание в Соликамске. Сам Станислав Говорухин узнал об этом уже после смерти матери.
Мама будущей звезды кинематографа зарабатывала на жизнь шитьем, а ее сын до восьмого класса ходил в перешитой из военной формы дяди одежды. Жила семья в бараке.
Актриса и певица, согласно одним данным, родилась в Перми, а согласно другим — в Железногорске. Как бы то ни было, она училась в Пермском институте культуры на режиссерском факультете. Отучившись два года, Елена Казаринова уехала покорять Москву и поступила в Щукинское училище.
Актриса многим запомнилась по детской передаче «АБВГДейка» которая вышла в 1983 году и длилась в течение нескольких лет. Также ее полюбили слушатели радиостанций» «Эхо Москвы» и «Арсенал», где Казаринова вела утренние эфиры.
Театральная карьера актрисы началась с Театра на Таганке, затем она играла в Театре-студии под руководством Олега Табакова. Фильмография Казариновой включает более, чем 20 картин.
Владимир Шульга родился в Воронеже, обучался театральному мастерству в Нижнем Новгороде, а актерскую карьеру начал в Магнитогорске. В 1982 году часть труппы театра вслед за режиссером Михаилом Скомороховым уехала в Пермь для работы в ТЮЗе. Среди уехавших был и Шульга, который прослужил в Театре юного зрителя почти 20 лет.
За эти годы актер сыграл во многих постановках и стал любимцем зрителей. Среди его работ спектакли: «Ах, Невский!» (Поприщин), «Ревизор» (Хлестаков), «Идиот» (Князь Мышкин), «Вишневый сад» (Лопахин), «Ричард III» (Ричард III), «Свалка» (Хитрый), «Кандид» (Вольтер), «Приключения Кота Леопольда» (Кот Леопольд) и другие.
В Перми Шульга сотрудничал также с Контрактным театром «Большая стирка», театром «Арлекин» и Пермским театром оперы и балета. Также в нашем городе артист получил опыт работы в кинематографе — в 1991 году он принял участие в съемках игрового фильма «Взбунтуйте город, граф!».
С 2001 года Владимир Шульга работает в Москве. В столице актер снялся в полнометражных картинах «Олигарх» и «Сволочи», также он много снимался в сериалах, в том числе «Студенты-1», «Студенты-2», «Возвращение Турецкого» и «Метод Фрейда».
Эту актрису зрители помнят по роли обаятельной Гали Любимовой — главы отдела моды журнала «МЖ» в сериале «Маргоша». Мария родилась в Перми в 1981 году, ее девичья фамилия — Сергеева. В 2003 году она окончила театральное училище им. Щукина и стала актрисой театра им. Ермоловой.
В кино девушка дебютировала в картине «Ландыш серебристый», вышедшей на экраны в 2002 году. В основном в ее фильмографии — сериалы, среди которых, кроме «Маргоши», «Закрытая школа», «Товарищ Сталин», «До смерти красива» и другие.
Артур Бесчастный родился в поселке Майский под Пермью в 1985 году. В детстве будущий актер почти четыре года занимался русскими народными танцами в ансамбле «Узоры Прикамья» — об этом он сам рассказал в интервью 59.ru. Уже тогда он говорил, что хочет поступать в один из театральных вузов Москвы.
Однако после девятого класса Артур отучился на художника-оформителя. В 2006 году парень пытался поступить в Щукинское училище, но не смог. Двумя годами позднее он поступал уже во все основные московские театральные вузы, и его брали сразу в три — ГИТИС, МХАТ и «Щуку». Артур выбрал МХАТ, его наставником стал Кирилл Серебренников.
Актер известен по многим успешным проектам, в их числе сериалы «Адаптация», «Дылды», «Мир! Дружба! Жвачка!», фильмы «Дуэлянт», «Вызов», «Довлатов» (исполнил роль Иосифа Бродского).
Актриса, известная ролями в сериале «Мотыльки» и фильме «Он — дракон», родилась в Перми в 1989 году. В раннем детстве Мария занималась фигурным катанием, но оставила спорт. В 12 лет она пришла в детскую театральную студию.
Девочка закончила школу с золотой медалью и решила поступать в театральный институт в Санкт-Петербурге, но не прошла. На следующий год она сделала еще одну попытку поступить в театральный, но снова потерпела неудачу. Спустя еще год Мария подала документы в МХАТ, и все получилась — она стала еще одной ученицей Кирилла Серебренникова.
Известность актрисе принесла главная роль в фильме «Мотыльки», который вышел на экраны в 2013 году. Она сыграла 17-летнюю жительницу Припяти, влюбившуюся в солдата-срочника. Годом позднее Мария Поезжаева исполнила главную роль в картине «Класс коррекции», а еще через год сыграла главную роль княжны Мирославы в фэнтезийной мелодраме «Он — дракон», ставшей своеобразным ответом кратине «Сумерки».
Маленькой Полине всего 10 лет, но она уже стала звездой. До двух лет малышка воспитывалась в пермском детдоме с двумя старшими сестрами, а потом девочек удочерили. В новой семье ребенок с трех лет начал заниматься танцами.
Кроме того, Полина читается одним из самых юных блогеров в России. Еще до начала кинокарьеры мама и папа завели ей аккаунт, где выкладывались не только гимнастические и танцевальные достижения малышки, но и ее успехи в освоении приемов наложения макияжа. После того как видеозапись с Полиной репостнул Дима Билан, число ее подписчиков выросло до десятков тысяч.
Свою актерскую карьеру девочка начала с эпизодической роли в 17-серийной комедии «Патриот». А недавно на экраны вышел сериал «Папины дочки. Новые». Полина сыграла в нем одну из дочерей Даши Васнецовой.