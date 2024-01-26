В мэрии Перми высказались о мародерстве в аварийном доме на Куйбышева

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
В мэрии Перми прокомментировали кражу дверей и радиаторов из дома на Куйбышева, 68. Изданию Properm.ru пояснили, что режим ЧС в отношении аварийного дома был снят в ноябре прошлого года.
Дом охранялся частным охранным предприятием по контракту с администрацией Свердловского района Перми. Охрана была в период, пока жители вывозили свое имущество из дома. Контракт с ЧОП закончился в январе 2024 года. В мэрии утверждают, что все жители собрали свои вещи, сам дом огорожен, входные двери заварены. О том, что в здание проникли неизвестные, было сообщено полиции.
Сейчас в маневренном фонде находятся жильцы 10 квартир аварийного дома. Сейчас проходит процедура согласования проекта решения о комплексном развитии жилой застройки территории по ул. Куйбышева. Принять решение о комплексном развитии территории должны в июне 2024 года. В этом случае пермяки получат жилье или компенсации от инвестора.
Ранее жильцы дома рассказывали Properm.ru, что у них сняли двери и радиаторы. Преступники, предположительно, проникли через окно. Вывезти похищенное они не успели.