В мэрии Перми высказались о мародерстве в аварийном доме на Куйбышева

Дом охранялся частным охранным предприятием по контракту с администрацией Свердловского района Перми. Охрана была в период, пока жители вывозили свое имущество из дома. Контракт с ЧОП закончился в январе 2024 года. В мэрии утверждают, что все жители собрали свои вещи, сам дом огорожен, входные двери заварены. О том, что в здание проникли неизвестные, было сообщено полиции.