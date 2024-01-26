В Москве скончался бывший епископ Пермский и Соликамский Иринарх

Он возглавлял Пермскую епархию РПЦ с 2002 по 2010 годы. В это время он занимался возрождением духовного образования в регионе, возвращением храмов и монастырей. В 2002 году была открыта Пермская Православная классическая гимназия имени преподобного Сергия Радонежского, в том же году начало работу Пермское духовное училище. В 2008 году в ПГНИУ открыта кафедра теологии.