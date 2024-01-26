В Перми планируют построить круглогодичный ночной приют для бездомных

С ноября 2018 года дневной центр для людей в беде «Территория передышки» начал свою работу в Перми. Любой человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации или на улице, может прийти в это место, восстановиться и привести в порядок свой внешний вид. Кроме того, в организация занимается раздачей горячего питания для бездомных. Гуманитарный автобус «Еда на колесах» развозит еду по городу.