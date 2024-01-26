В Перми планируют построить круглогодичный ночной приют для бездомных

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
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Updated Сегодня, 08:29
В Перми могут открыть круглогодичный ночной приют для бездомных. Инициатива открытия реабилитационного центра и строительства круглогодичный ночной приют для бездомных поступила от пермской организации «Территория передышки». Предполагается, что объекты появятся в течение трех лет, сообщает ИА «Текст».
С ноября 2018 года дневной центр для людей в беде «Территория передышки» начал свою работу в Перми. Любой человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации или на улице, может прийти в это место, восстановиться и привести в порядок свой внешний вид. Кроме того, в организация занимается раздачей горячего питания для бездомных. Гуманитарный автобус «Еда на колесах» развозит еду по городу.
Центр разработает проект по измерению количества людей, оставшихся без крова над головой.