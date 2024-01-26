В Перми пройдет вечеринка в стиле «Ночи мертвых» для помощи бездомным

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
В Перми 3 февраля пройдет благотворительная мексиканская вечеринка «ТАКО ФЕСТ» в Hooper pub. Мероприятие пройдет в стиле национального праздника «Ночи мертвых». Организатором является «Территория передышки», целью приема является сбор средств для бездомных, сообщает организация во ВКонтакте.
На вечеринке будет мексиканская еда, конкурсы, пиньята, фотозона и музыка от пермских диджеев. По желанию можно заказать не только мясную, но и веганскую версию блюд. В благотворительность пойдет 30% выручки от продажи тако. Для участия в квизе необходимо предварительно заполнить гугл-форму, стоимость участия — любая купюра с каждого члена команды. Все собранные средства от конкурса пойдут также на реализацию проектов «Территории передышки».
Сообщается, что возрастное ограничение 18+, а несовершеннолетние должны быть в сопровождении взрослых. Прием пройдет с 14:00 до 20:00 в Hooper pub на улице Сибирская, д. 6. Все подробности можно уточнить в сообществе организации в соцсети.