В Перми пройдет вечеринка в стиле «Ночи мертвых» для помощи бездомным

На вечеринке будет мексиканская еда, конкурсы, пиньята, фотозона и музыка от пермских диджеев. По желанию можно заказать не только мясную, но и веганскую версию блюд. В благотворительность пойдет 30% выручки от продажи тако. Для участия в квизе необходимо предварительно заполнить гугл-форму, стоимость участия — любая купюра с каждого члена команды. Все собранные средства от конкурса пойдут также на реализацию проектов «Территории передышки».