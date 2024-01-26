В Пермском крае составлен народный рейтинг УК. Кто лучше всех?

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
В Пермском крае сформирован народный рейтинг управляющих компаний за четвертый квартал 2023 года. По данным пресс-службы ИГЖН, деятельность УК оценивали по 10 критериям, например: качество услуг, скорость решения проблем, прозрачность деятельности, вежливость.
Максимальные 5 баллов не набрала ни одна УК. На первом месте оказалось ООО «СМУ №2 Сатурн-Р» с 4 баллами за 85 голосов, на втором — ООО «Управляющая компания Правление» 3,8 балла и 30 голосов. Третье место разделили между собой семь компаний с рейтингом 3,7:
Посмотреть весь рейтинг можно по ссылке. Сейчас проходит голосование за рейтинг УК по итогам 1 квартала 2024 года. В нем можно поучаствовать при наличии аккаунта на портале Госуслуги.