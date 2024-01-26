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Updated Сегодня, 07:05

В Пермском крае составлен народный рейтинг УК по итогам 4 квартала 2023 года

В Пермском крае составлен народный рейтинг УК. Кто лучше всех?

26 января 2024, 07:03
Фото: 1MI

В Пермском крае составлен народный рейтинг УК по итогам 4 квартала 2023 года

Максимальное количество баллов никто не набрал.

В Пермском крае сформирован народный рейтинг управляющих компаний за четвертый квартал 2023 года. По данным пресс-службы ИГЖН, деятельность УК оценивали по 10 критериям, например: качество услуг, скорость решения проблем, прозрачность деятельности, вежливость.

Максимальные 5 баллов не набрала ни одна УК. На первом месте оказалось ООО «СМУ №2 Сатурн-Р» с 4 баллами за 85 голосов, на втором — ООО «Управляющая компания Правление» 3,8 балла и 30 голосов. Третье место разделили между собой семь компаний с рейтингом 3,7:

  • ООО «Союз-М» — 78 голосов;
  • ООО «УК КАМСКИЕ ОГНИ» — 27 голосов;
  • ООО «Перминвестремстрой» — 21 голос;
  • МУП «Водоканал г. Березники» — 17 голосов;
  • ООО «ГЦ ЖКХ» — 16 голосов;
  • ООО «Жилищно-эксплуатационный участок „Юбилейный“» — 10 голосов;
  • ООО «Заречная управляющая компания» — 8 голосов.

Посмотреть весь рейтинг можно по ссылке. Сейчас проходит голосование за рейтинг УК по итогам 1 квартала 2024 года. В нем можно поучаствовать при наличии аккаунта на портале Госуслуги.

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