В Прикамье 1 февраля стартует прием заявок кинокомпаний на рибейт в 2024 году

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
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Updated Сегодня, 12:16
В Пермском крае 1 февраля открывается прием заявок от кинокомпаний, планирующих проводить съемки в Пермском крае и претендовать на рибейт — субсидии из бюджета региона. Об этом сообщают в краевом минкульте.
Рибейт предполагает возмещение части затрат из регионального бюджета, которые производители кинофильмов понесли во время киносъемок на территории Прикамья. На этапе подачи заявок кинокомпании представляют все документы, подтверждающие затраты на кинопроизводство в регионе.
Подать документы на получение субсидии могут организации кинематографии, основным видом деятельности которых является производство фильмов.
В 2024 году в состав совета, производящего оценку проектов, войдут народный артист РФ Федор Добронравов, продюсер по оригинальному контенту онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев, актер и режиссер Антон Богданов, кинопродюсер Ямур Гильмутдинов, и другие эксперты в сфере кинематографии.
В прошлом году рибейт выиграли киноленты: кинофильм «Командир» (рабочее название «Патриот»), «Культурная комедия» (12+) с участием актера Алексея Чадова, лента сценариста и режиссера Екатерины Волковой «Вы меня видели?» (16+), «Операция Карпаты» (16+) и документальная лента «Нечужие» (18+) .
Общий размер субсидий, выплаченных кинокомпаниям по программе рибейта в Пермском крае с 2019 года — 83 млн. рублей.
Как пояснили порталу Properm.ru в Пермской кинокомиссии, сейчас в Перми проходят съемки одного сериала. Режиссер проекта Сергей Филатов, а съемки продлятся до конца марта.
Холода не мешают проведению съемок, большая часть сцен сериала снимается в помещениях, отмечают в кинокомиссии.