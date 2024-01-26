Власти Перми рассматривают возможность начисления кэшбека за проезд в транспорте

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Для повышения уровня оплаты проезда в транспорте Перми мэрия рассматривает возможность начисления кешбэка. Такую инициативу в рамках консультативного совета по вопросам организации транспортного обслуживания населения Перми обсуждали вчера, 25 января, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
«Администрация презентовала комплекс мер по снижению числа безбилетников. Появилась инициатива не только наказывать „зайцев“, но и поощрять тех, кто регулярно оплачивает проезд — начислять кешбэк», — цитирует издание заместителя председателя Пермской городской думы Максима Спиридонова.
За 2023 год Контрольно-ревизорская служба провела более 175 тысяч проверок, сообщает пресс-служба администрации Перми.
Было составлено 21,3 тыс. актов о безбилетном проезде. В 2022 году в транспорте проведено 124,8 тыс. проверок.