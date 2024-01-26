Власти Перми рассматривают возможность начисления кэшбека за проезд в транспорте

«Администрация презентовала комплекс мер по снижению числа безбилетников. Появилась инициатива не только наказывать „зайцев“, но и поощрять тех, кто регулярно оплачивает проезд — начислять кешбэк», — цитирует издание заместителя председателя Пермской городской думы Максима Спиридонова.