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За год в Прикамье открыли восемь новых месторождений подземных вод

За год в Прикамье открыли восемь новых месторождений подземных вод

26 января 2024, 16:09
Фото: properm.ru
Среди ресурсопользователей, открывших новые месторождения крупные промышленные предприятия региона.

За 2023 год в Пермском крае открыто восемь месторождений подземных вод. Подробности сообщают в краевом минприроды.

Согласно законодательству, добыча подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет более 100 м3/сутки, осуществляется после проведения государственной экспертизы запасов.

В 2023 году экспертной комиссией министерства рассмотрены отчетные материалы и утверждены запасы по восьми участкам недр местного значения, содержащим подземные воды, разведанным за счет средств недропользователей:

  • Южномулянское месторождение питьевых подземных вод для водоснабжения объекта «Инженерная инфраструктура индустриального парка» в с. Култаево в количестве 205,2 м3/сутки;
  • Тюйское месторождение подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения и объектов с. Тюй в количестве 106,99 м3/сутки;
  • Восточно-Гагаринское месторождение технических подземных вод для обеспечения системы ППД Восточно-Гагаринского месторождения ЦДНГ-12 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в Красновишерском городском округе в количестве 230 м3/сутки;
  • Водозаборный участок базы УМТСиК для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в г. Кунгуре в количестве 106 м3/сутки;
  • Савенское месторождение подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ООО «АПК „Красава“ в Пермском муниципальном округе в количестве 450 м3/сутки;
  • Медянковское месторождение подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объекта „Молочно-товарная ферма на 1200 голов дойного стада“ д. Черемиска Ординского муниципального округа количестве 322 м3/сутки;
  • Среднемулянское месторождение питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения АО „Новомет-Пермь“ в Перми в количестве 500 м3/сутки;
  • Встречное месторождение технических подземных вод для технического водоснабжения объектов СПА-центр „Тенториум SPA“ в количестве 132 м3/сутки.
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#Экономика#Вода#Питьевая вода#Добыча#Артезианская вода
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