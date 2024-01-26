За год в Прикамье открыли восемь новых месторождений подземных вод

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
За 2023 год в Пермском крае открыто восемь месторождений подземных вод. Подробности сообщают в краевом минприроды.
Согласно законодательству, добыча подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет более 100 м3/сутки, осуществляется после проведения государственной экспертизы запасов.
В 2023 году экспертной комиссией министерства рассмотрены отчетные материалы и утверждены запасы по восьми участкам недр местного значения, содержащим подземные воды, разведанным за счет средств недропользователей: