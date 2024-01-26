Житель Гайн попался с незаконным водительским удостоверением

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
В Кудымкаре суд вынес приговор 49-летнему жителю Гайнского муниципального округа. Мужчина попался с подложными документами, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
Установлено, что мужчина решил получить водительское удостоверение категории «В», однако не имел возможности отучиться в автошколе из-за плотного графика работы. В 2021 году он за деньги приобрел свидетельство о профессии водителя у женщины — директора одного из частных учреждений дополнительного профессионального образования Пермского края. При этом договор не заключался, обучение мужчина не проходил и квалификационный экзамен не сдавал. Затем документ, содержащий ложные сведения, был направлен фигуранту почтой.
Позже мужчина обратился в регистрационно-экзаменационное отделение Госавтоинспекции с заявлением на выдачу водительского удостоверения, предоставив при этом поддельное свидетельство о профессии водителя, на основании которого он был допущен к сдаче экзаменов, сдал их и получил водительское удостоверение.
Впоследствии поддельное свидетельство и водительское удостоверение были изъяты у гражданина.
Судом мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Использование заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права».
Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.
Следственными органами СУ СК России по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело в отношении директора частного учреждения по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 7 ст. 204 «Коммерческий подкуп», ч. 1 ст. 327 «Подделка официального документа, предоставляющего права, в целях его использования и сбыт такого документа» Уголовного кодекса Российской Федерации. Судом ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет два месяца условно с испытательным сроком три года.