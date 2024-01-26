Житель Гайн попался с незаконным водительским удостоверением

Установлено, что мужчина решил получить водительское удостоверение категории «В», однако не имел возможности отучиться в автошколе из-за плотного графика работы. В 2021 году он за деньги приобрел свидетельство о профессии водителя у женщины — директора одного из частных учреждений дополнительного профессионального образования Пермского края. При этом договор не заключался, обучение мужчина не проходил и квалификационный экзамен не сдавал. Затем документ, содержащий ложные сведения, был направлен фигуранту почтой.