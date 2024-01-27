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Газель конвойной службы полиции Перми проскочила на красный свет и врезалась в джип

Газель конвойной службы полиции Перми проскочила на красный свет и врезалась в джип

27 января 2024, 09:30
Фото: 1MI
Сообщается, что служебный автомобиль ехал без включенного специального звукового и светового сигнала. В результате ДТП никто не пострадал.
Сюжет
Пдд

В пятницу, 26 января, «Газель» конвойной службы полиции Перми выехала на красный свет светофора и врезалась во внедорожник ДЖИЛИ, сообщает пресс-служба ГИБДД Перми корреспонденту Properm.ru.

Примерно в 12:15 служебная машина двигалась по улице Сибирской, за рулем находился полицейский-кинолог. По данным ведомства, автомобиль полиции ехал без включенного специального звукового и светового сигнала и допустил столкновение с джипом. Оба транспортных средства получили механические повреждения.

Фото: Телеграм-канал «Пермь с огоньком»

Пострадавших нет. По факту аварии назначена служебная проверка.

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