Газель конвойной службы полиции Перми проскочила на красный свет и врезалась в джип

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
В пятницу, 26 января, «Газель» конвойной службы полиции Перми выехала на красный свет светофора и врезалась во внедорожник ДЖИЛИ, сообщает пресс-служба ГИБДД Перми корреспонденту Properm.ru.
Примерно в 12:15 служебная машина двигалась по улице Сибирской, за рулем находился полицейский-кинолог. По данным ведомства, автомобиль полиции ехал без включенного специального звукового и светового сигнала и допустил столкновение с джипом. Оба транспортных средства получили механические повреждения.
Пострадавших нет. По факту аварии назначена служебная проверка.