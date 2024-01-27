Газель конвойной службы полиции Перми проскочила на красный свет и врезалась в джип

Примерно в 12:15 служебная машина двигалась по улице Сибирской, за рулем находился полицейский-кинолог. По данным ведомства, автомобиль полиции ехал без включенного специального звукового и светового сигнала и допустил столкновение с джипом. Оба транспортных средства получили механические повреждения.