Многодетный отец из Очерского округа по контракту уехал на СВО и погиб

Известно, что будущий военный закончил девять классов Нововознесенской школы, затем выучился на тракториста, механика и электрика в Нытвенском профессиональном училище. В 1998 году Чупашев был призван в армию, с 1999 по 2000 годы участвовал в боевых действиях в Чечне. Был награжден медалью Суворова.