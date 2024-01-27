Многодетный отец из Очерского округа по контракту уехал на СВО и погиб

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Во время проведения СВО погиб 43-летний Дмитрий Чупашев. Мужчина родился в деревне Наберухи Очерского района, сообщили в пресс-службе администрации округа.
Известно, что будущий военный закончил девять классов Нововознесенской школы, затем выучился на тракториста, механика и электрика в Нытвенском профессиональном училище. В 1998 году Чупашев был призван в армию, с 1999 по 2000 годы участвовал в боевых действиях в Чечне. Был награжден медалью Суворова.
На СВО Дмитрий отправился по контракту в октябре прошлого года. Когда он был убит, власти не уточняют. Известно, что у мужчины остались жена и четверо детей.