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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Власти Очерского округа сообщили о гибели отца четырех детей на СВО

Многодетный отец из Очерского округа по контракту уехал на СВО и погиб

27 января 2024, 13:06
Фото: пресс-служба администрации Очерского городского округа

Власти Очерского округа сообщили о гибели отца четырех детей на СВО

Дата церемонии прощания не указана.

Во время проведения СВО погиб 43-летний Дмитрий Чупашев. Мужчина родился в деревне Наберухи Очерского района, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Известно, что будущий военный закончил девять классов Нововознесенской школы, затем выучился на тракториста, механика и электрика в Нытвенском профессиональном училище. В 1998 году Чупашев был призван в армию, с 1999 по 2000 годы участвовал в боевых действиях в Чечне. Был награжден медалью Суворова.

На СВО Дмитрий отправился по контракту в октябре прошлого года. Когда он был убит, власти не уточняют. Известно, что у мужчины остались жена и четверо детей.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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