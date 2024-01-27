На следующей неделе жители Мотовилихи смогут увидеть ярко-зеленую воду

В пресс-службе администрации района сообщили, что в сетевую воду добавляется реагент «Уранин-А» — он и окрашивает теплоноситель. Применение реагента позволяет обнаружить утечки теплоносителя из тепловых сетей и незаконные врезки. Специалисты считают отопительный сезон лучшим временем для подобных работ, так как сеть целиком заполнена теплоносителем. Реагент абсолютно безопасен, говорят в «Т Плюс», при добавлении его дозировка строго соблюдается.