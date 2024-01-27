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Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Пермяки смогут увидеть ярко-зеленую воду с 29 января по 4 февраля

На следующей неделе жители Мотовилихи смогут увидеть ярко-зеленую воду

27 января 2024, 11:02
Фото: fusionbrain.ai

Пермяки смогут увидеть ярко-зеленую воду с 29 января по 4 февраля

Бояться этого не стоит: запланирована проверка.

Жители Мотовилихинского района Перми на следующей неделе, с 29 по 4 февраля, могут увидеть воду ярко-зеленого цвета при открытии водопроводного крана. Это связано с плановой проверкой тепломагистралей, которую проводит ПТС филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс».

В пресс-службе администрации района сообщили, что в сетевую воду добавляется реагент «Уранин-А» — он и окрашивает теплоноситель. Применение реагента позволяет обнаружить утечки теплоносителя из тепловых сетей и незаконные врезки. Специалисты считают отопительный сезон лучшим временем для подобных работ, так как сеть целиком заполнена теплоносителем. Реагент абсолютно безопасен, говорят в «Т Плюс», при добавлении его дозировка строго соблюдается.

Если вы обнаружили утечку, то сообщите о ней в Тепловую справочную службу по номерам: 8(342) 259-39-98, 8(342) 259-02-98.

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Мотовилихинский район
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