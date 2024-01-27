На следующей неделе жители Мотовилихи смогут увидеть ярко-зеленую воду

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Жители Мотовилихинского района Перми на следующей неделе, с 29 по 4 февраля, могут увидеть воду ярко-зеленого цвета при открытии водопроводного крана. Это связано с плановой проверкой тепломагистралей, которую проводит ПТС филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс».
В пресс-службе администрации района сообщили, что в сетевую воду добавляется реагент «Уранин-А» — он и окрашивает теплоноситель. Применение реагента позволяет обнаружить утечки теплоносителя из тепловых сетей и незаконные врезки. Специалисты считают отопительный сезон лучшим временем для подобных работ, так как сеть целиком заполнена теплоносителем. Реагент абсолютно безопасен, говорят в «Т Плюс», при добавлении его дозировка строго соблюдается.
Если вы обнаружили утечку, то сообщите о ней в Тепловую справочную службу по номерам: 8(342) 259-39-98, 8(342) 259-02-98.