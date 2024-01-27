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Published Сегодня, 08:25

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Updated Сегодня, 10:42

О Коми-Пермяцком драматическом театре снимают документальный фильм

Пермский режиссер снимает фильм о Коми-Пермяцком драматическом театре

27 января 2024, 08:25
Фото: пресс-служба администрации Кудымкарского муниципального округа

О Коми-Пермяцком драматическом театре снимают документальный фильм

Театр известен своими талантливыми актерами, он многократно участвовал в международных конкурсах.

Пермская киностудия «Новый курс» начала снимать документальный фильм о Коми-Пермяцком национальном драматическом театре. Премьера проекта планируется на осень текущего года.

Съемки фильма под рабочим названием «Третий звонок» стартовали в декабре 2023 года, сообщают в пресс-службе администрации Кудымкарского муниципального округа. Они проводятся на средства московского Фонда регионального кино. Режиссером фильма стал Алексей Романов, автор более 100 фильмов, видеороликов и клипов, лауреат российских и зарубежных кинофестивалей.

Кинолента расскажет о том, как жизнь в столице Кудымкара «закручена» вокруг театра. Главное событие — репетиции новой постановки, которая откроет в столице округа театральный сезон, и одним из героев является зритель.

Алексей Романов, режиссер:

— Пару лет назад мы объездили весь край, побывали в том числе и в Коми-Пермяцком драматическом театре. То, что я увидел, показалось невероятным: огромный и очень сильный театр, талантливейшие и очень разные актеры. Пришло в голову: здесь может получиться отличный документальный фильм! Эту идею я вынашивал год, и вот теперь мы на старте съёмок.
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#Общество#Пермь#Кудымкар#Искусство#Театр#Съемки#Съемки фильма
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