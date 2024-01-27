Пермский режиссер снимает фильм о Коми-Пермяцком драматическом театре

Съемки фильма под рабочим названием «Третий звонок» стартовали в декабре 2023 года, сообщают в пресс-службе администрации Кудымкарского муниципального округа. Они проводятся на средства московского Фонда регионального кино. Режиссером фильма стал Алексей Романов, автор более 100 фильмов, видеороликов и клипов, лауреат российских и зарубежных кинофестивалей.